Aconseguiren tirar per les braves a Rajoy i ara volen fer això mateix amb tots els governs del PP.

Els importa gens ni miqueta als socialistes que Espanya estiga en la ruïna més absoluta, que siguem dels últims països en allò de l'ocupació juvenil, que anem molt endarrerits en la vacunació, que vivim un super-dèficit històric, que...

Els inquieta poc tot això. Al PSOE allò que li interessa és arreplegar el màxim de poder, encara que per a aconseguir-ho tinga que negociar amb qui siga i al preu que siga. Ah! I sobretot vol desfer-se per qualsevol mitjà de l'únic partit que té força en Espanya i pot governar, per a no tindre enfront a ningú que li puga arrabassar el poder absolut. I mira que està obstinat Sánchez, a pesar dels seus roïns resultats electorals, les seues constants roïnes decisions, el seu plantejament totalitari i poc democràtic i la seua manca de visió d'Estat; entre moltes altres faltes.

Un país funciona quan totes les decisions es prenen pensant en els seus ciutadans, quan es dediquen totes les energies a traure el país avant. Un país civilitzat, democràtic i europeu no pot permetre que mentiders constatats, assassins d'ETA, independentistes trencadors de la llei i seguidors de doctrines marxistes responsables de milions de morts documentades, estiguen governant. És el despropòsit major que pot donar-se en una nació important, i recolzar això amb el vot, o amb mocions de censura, és ajudar a que es continuen cometent els majors abusos.

Amb les mocions de censura veem novament com actua el PSOE, que ja va dir el preclar socialista Largo Caballero en el seu dia que, si no es guanyava el poder pels vots, se n'hauria de guanyar per la força.

I ahí estan encabotats en fer-se amb tot el poder, i esta vegada utilitzant a Ciudadanos, que pareix hagen sigut abduïts darrere un aquelarre sanchista, que els deixa als seus peus amb armes i bagatge.

I mentrimentres des d'Europa nos miren una volta més perplexos i bocabadats.