Mi vida está repleta de retazos de la Sierra de Gúdar (Teruel), a caballo entre las sierras de Javalambre y el Maestrazgo. No solo porque desciendo de allí, sino porque he vivido y vivo sus gentes, sus viejas montañas, sus ríos, su naturaleza, en definitiva, su biodiversidad, en su total extensión. Es una tierra que forma parte de lo que se llama la España vaciada, por la despoblación generada en el siglo pasado, en gran parte por el olvido de los sucesivos gobiernos. Pero, por contra, es una tierra llena de naturaleza, de infinitos paisajes, que ha conservado un patrimonio paisajístico y unos recursos naturales que estuvo hace años a punto de cristalizar en un plan de ordenación de los mismos (Decreto 233/1999, de 22 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se inicia el procedimiento de aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Gúdar), para su debida protección y que hoy se guarda en el cajón de los olvidos.

Paradojas de la vida. La España vaciada nos la llenan de molinos y placas solares. Energía verde. Y ese verde de nuestros bosques, se transforma en blancas aspas y brillantes placas. Esas rutas aéreas de nuestras aves nos las llenan de cables y torres eléctricas. Y esos paisajes naturales nos los cambian para siempre por gigantes de hierro. Dicen que los terrenos vaciados no generan ruido, son silencio, son un insignificante porcentaje de votos. Esa es la razón de la elección del lugar para construir su industria eléctrica como se pretende con el denominado. Cluster Maestrazgo_PEOL-449 AC, que comprende un total de 22 proyectos de parques eólicos. Pero no me quiero callar, no soy silencio. Quiero gritar al mundo que el verde de mis bosques vale mil veces más que la energía verde, que no quiero que mi horizonte de montañas y azul cielo se transforme en un parque industrial. Parece éste el triste destino de la España vaciada, ahogando su silencio entre el zumbido de los molinos. Y tú, gobernante, eres el responsable de esta muerte asfixiante. Y ahí te quedarás, con tu energía verde y nosotros sin nuestros verdes bosques.