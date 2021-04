U pensava que li anava a tocar vacunar-se en juny o juliol amb la Moderna -que sona bé- o la Pfizer, però ara resulta que, als de la meua edat, nos han avançat per a rebre l'Astrazeneca, que vaja un nomenet que es gasta.

Sí, però..., ¿amb només una dosi? ¿I l'altra, quan? Total, que només vaig a quedar-me amb el 76% d'efectivitat. Ja seria mala sort que per eixa porta oberta del 24% m'entrara el bitxet.

Els xinesos nos portaren el Covid-19, s'enriquiren venent-nos material d'urgència a Europa, s'estan quedant amb les nostres empreses i la gent en les seues ciutats ja fan vida normal pels carrers. ¿N'hi ha algú que ho entenga? I ara, com a agraïment, els volem muntar un arc xinenc en el barri de Russafa, com a porta d'un "chinatown" o barri xinés, com si amb el que tenim en la zona de Velluters no en fóra prou. Però sembla que Ribó en té molt d'interés, a pesar de les protestes.

Els diversos laboratoris productors de les vacunes estan fent l'agost i nosaltres de conillets de laboratori, a més amb un govern que pega més voltes que una trompa, repelant la margarida dels terminis i de la modalitat de vacuna.

La veritat és que, si poguera ser, jo rebria un producte "made in spain"; eixa vacuna nostra que segur que serà més eficaç i monodosi; però ens tocarà esperar a finals d'any. Per a les pròximes campanyes potser ja la podrem rebre.

Ara allò que ens interessa és que puguem anar fent vida normal, i no ens utilitzen com a moneda de canvi de les campanyes electorals, com la de Madrid, a on les decisions del govern de Sánchez es prenen, segons pareix, a resultes dels terminis electorals.

Amb por o sense ella, espere acostar-me a rebre la vacuna quan em citen, sobre tot per solidaritat amb els altres, i per poder col·laborar a què refem la nostra vida normal d'abans del Covid. Si encara amb tot continuaren encabotats en tindre'ns retinguts, caldria plantejar-se si és que els ve millor als nostres governants tindre'ns amansits i controlats que en el carrer, disposats a recuperar el temps perdut.