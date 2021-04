Recorde que Rita Barberà va rebre algunes cartes amb amenaces i alguna amb bales dins, i no es va armar el revol victimista que volen tindre Iglesias o Marlaska, als qui no deu preocupar-los esta classe d'anònims estant, com estan, tan ben protegits pels seus escoltes.

Igual que no li va preocupar gens a la senyora Oltra saber que el seu marit abusava d'una menor en la residència en què treballava i el mantingué allí prou de temps sense prendre cap mesura. I ix dient que la culpa és del fiscal i dels jutges, permetent-se algunes llàgrimes de cocodril, en la línia de la seua acendrada vena teatral. Per molt menys a Rita la va posar en moltes ocasions a caure d'un ruc, acompanyada de l'insult desvergonyit d'alguns dels seus companyons de Compromís.

La "València parada" continua en eixe tràngol per l'actuació d'un alcalde disposat a què el port no s'amplie, els carrers es tornen intransitables, els comerços agonitzen, i tot el seu guany serà posar en Russafa un arc xinés que crec que, per no agradar, no agrada ni als mateixos xinesos.

Ribó va ser alcalde de rebot als 68 anys, tornà a presentar-se amb 72, i quan deia que ja estava bé, que deixaria pas a nova gent més jove, nos trobem amb què sembla que vol tornar a presentar-se dins de dos anys, o siga, als 76 anys, edat més pròpia de ser un antic senador romà que un aspirant a presidir una llista municipal.

Que bonic és dir coses i prometre de tot quan s'està en l'oposició, i en acabant fer just al contrari quan es governa.

Ho veiem constantment en Sánchez, Iglesias i en quasi tota eixa tongada de pseudo-renovadors de l'honestedat. Igual que Puig i el seu govern, que no donen la informació que se'ls requerix constantment ni expliquen actes ni decisions; ni Ribó en l'ajuntament, amb decisions i actuacions que no passen "la prova del cotompel".

Però ells tan tranquils, endeutant-se cada volta més amb nomenaments de nous alts càrrecs i pensant que el futur és això de menys, ja que la qüestió important és mantindre's en el poder, una vegada que ja s'ha aconseguit, encara que s'incomplisquen promeses i s'alien fins amb partits d'ultraesquerra, amb plantejaments impropis d'una democràcia que s'ho crega.