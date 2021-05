¿Por qué “poner palos en las ruedas” a las Jornadas de Formación LGTBIQ+? ¿Aún persiste la parcialidad hacia quienes defienden la causa LGTBIQ+ desde su inicio en la carrera policial? ¿Por qué se puede conferenciar en materias como el ciberbullying o “hacer gestiones de carácter institucional con uniforme (sin precisar de autorización escrita alguna) mientras quienes curramos más que a destajo por la Diversidad seguimos desautorizados/desautorizadas”? Cuestiona Ernest Gómez miembro de la organización de las jornadas.

“¡Creer en la diversidad que es vida!” mensajea la asociación LGTBI moncadense Gent&Pol sobre las Jornadas Policía, LGTBIQ+, Derechos 2021, donde personas expertas disertaron sobre las demandas de la sociedad actual que “exige más conciencia, sensibilidad por parte de todos (todas) sus agentes, operadores (operadoras) jurídico socio-culturales”. Unas Jornadas UNED (Universidad Nacional de Enseñanza a Distancia) dirigidas a profesionales de la seguridad y alumnado multidisciplinar, concienzudamente proyectadas desde hacía más de un año y que se cursaron de manera telemática, previa matrícula.

Cincuenta y cinco ponentes hombres y veintitrés mujeres impartieron sus conocimientos durante los cinco días que duraron las charlas.

Ana Noguera Monteagud, profesora tutora de la UNED en Valencia, escritora y miembro del Consell Valencià de Cultura principió las ponencias. Mujeres harto capacitadas debatieron sobre diversidad y derechos LGTBIQ+: Montserrat Escudé, inspectora del Área Técnica de Proximitat Mossos d´Esquadra Barcelona. Ana de Nicolás, agente de Seguridad Privada, graduada en derecho por la UOC (Universitat Oberta de Catalunya). Mª Pau García de la Federación de Servicios Públicos, UGT-PV. Carmen Martínez, intendenta mayor de la Policía Local de Almería y secretaria de organización de la Asociación de jefes de Policía Local de Andalucía. Mª Dolores López, comisaria del Área de Derechos Humanos e Igualdad del Cuerpo Nacional de Policía. Charo Alises, abogada en materia de delitos de odio y discriminación en la malagueña Asociación OJALÁ de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales. Violeta Assiego, abogada y activista por la defensa de los derechos humanos y la diversidad LGTBIQ+ Vissibles. María Luisa Tejado, agente de policía de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla. Carmen García de Merlo, presidenta de COGAM (Colectivo LGTBI de Madrid). Mireia Mata, directora general de Igualdad Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya. Mireia del Pozo, profesora de Diversidad, Género e Igualdad en la Universidad de Barcelona. Marina Echebarría, catedrática en la Universidad de Valladolid. Mar Cambrolle, presidenta de la Plataforma Trans. Mª Jesús G. Pinto, profesora de Formación Profesional. María Sánchez, agente de Igualdad/Diversidad LGTBIQ+ en Valencia. Pilar Marco, fiscal sustituta y profesora de Derecho Penal en la Universidad de Castilla-La Mancha UNED. Mar Fernández, subdirectora general de Derechos LGTBI Ministerio de Igualdad. Mar Esquembre, profesora de Derecho Constitucional Universidad de Alicante. Ena Vázquez, profesora de Psicología en la Universidad de Valencia, sindicato SPPLB (Sindicato de Policías y Bomberos/bomberas). Alicia Sánchez, secretaria de Igualdad, Asociación unificada de la Guardia Civil. Mª Jesús López, concejala de Turismo Ayuntamiento de Hellín (Albacete). María Luisa Martín, formadora en Desarrollo Humano Sostenible. Blanca P. Fernández, consejera de Igualdad en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Inmaculada Alcalá, profesora en la Universidad Jaime I de Castellón. Kika Fumero, directora general del Instituto Canario de Igualdad. Isabel Dudzinski, portavoz de Amnistía Internacional. Edelia Villaroya, profesora de Personalidad y directora del Máster de Migraciones en la Universidad de Valencia. Mar Ortiz, autora de Distintas familias, mismo amor. Esther Igual Lafuente, Polymorfia Colectivo LGTBI, Universidad de Valencia. Eva Espinar, vicerrectora de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad de la Universidad de Alicante. Carmen Tomeo, Asociación Sumando de padres y madres LGTBI.

Mujeres en colectivos tradicionalmente masculinos se multiplican. La Unidad de Convivencia y Seguridad (UCOS) de Valencia cuenta con once mujeres, cuatro de las cuales estuvieron en la presentación del eslabón vespertino que cierra el círculo del servicio diario: mañana, tarde, noche. ¿Por qué llama la atención la profesión de estas mujeres y madres? ¿Acaso porque no forma parte de la imagen de cuidados y afines trasmitida por el patriarcado a través de la educación? En la unidad citada no cubren horario nocturno y en ella veteranas y novatas acceden voluntariamente. ¿Se firman compromisos como el de no tener horas de lactancia, flexibilidad y reducciones horarias para acceder a ciertos equipos?

“Hacer buen uso del ingenio, del genio que llevamos dentro ha de ir en el sentido de convivir con la pluralidad intercultural, intergeneracional que supone la realidad social. Valores o principios como la justicia social sólo son alcanzables desde la sensible seriedad, la concienciada rigurosidad y la dignidad real” se lee en la información remitida por Ernest Gómez Andújar, formador valenciano acreditado OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa), con perfil LGTBIQ+, historiador, integrante de la Asociación (ONG) Gent&Pol.

En dos mil dieciséis se introdujo en España la expresión “delito de odio”. El psicólogo inglés John Carl Flügel tratando sobre los aspectos del odio en su Psicoanálisis de la familia, expone que “las tendencias de odio son, en lo que atañe a la causa y naturaleza de su origen y desarrollo, en general muy difíciles de entender…la actitud de odio, a veces y en cierta medida, se produce indirectamente como consecuencia de los celos originados en relación con la actitud de amor”.

¿Por qué se permiten ficheros de miembros de las fuerzas de seguridad con diversidad religiosa, política, de salud, ideológica y orientación sexual?

¿Cuál es la meta a conseguir con las jornadas? “Que las Fuerzas de Seguridad (CNP, Guardias Civiles, Policías Autonómicas, Seguridad Privada, Fuerzas Armadas, Funcionarios/funcionarias de Prisiones, Guardias Forestales, Bomberos/bomberas y personal de Emergencias en general), dispongan de la formación cualificada para favorecer una convivencia en derechos efectiva, de rigurosa tolerancia en cualquier espacio público o privado”.

Pero…¿Quién instruirá en diversidad a personas crueles y envalentonadas que pululan esclavizadas a la sordidez?

Como dijo Aaron Cano, concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia en diálogo directo sobre seguridad ciudadana con el vecindario de Orriols: “Esto es una cuestión de colaboración, las soluciones están en las manos de todos (todas), yo no os voy a engañar, no os voy a decir sí a todo, yo no soy aquí ningún genio”.

“Un niño (niña) sin educación, se embrutece, por tanto, concluye Marco Lombardo (noble veneciano del siglo trece), es necesario proporcionar por todos los medios a la semilla de la libertad depositada en el hombre (mujer) unas condiciones óptimas para su desarrollo”. La Biblia interpreta esto en uno de sus capítulos tal que así: “¿Cómo han de encontrar las ovejas el camino recto si su guía solo piensa en comer y se despreocupa de enseñarles la distinción entre el bien y el mal’(apuntes de la biografía de Dante Alighieri realizada por el historiador y crítico literario berlinés Kurt Leonhard.

¿Valencia sede de los Gay Games 2026?