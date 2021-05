Així anem a quedar-nos tots el qui gastem el cotxe, "fotuts i arrimats al marge", com es diu en esta terra. I per això estic més que sorprés pel fet que, tot seguit de l'anunci que ha fet el govern de voler cobrar per utilitzar les autovies, no estiguen els sindicats, associacions, moviments del 15 M, els de "Podemos", "Mas Madrid", els estudiants, etc., i tota el rastre de l'esquerra, inclosos alguns mitjans de comunicació, en el carrer protestant per una mesura tan injusta com innecessària. I més quan s'ha fet passar per un guany del PSOE que algunes autopistes, que eren de pagament, hagen passat a ser gratuïtes.

En lloc de pagar autovies, i si lo que pretén el govern és disposar de fondos, els done idees: anem a reduir diputats, senadors, assessors, regidors i alts càrrecs i empreses públiques. També reduir els jornals de tots ells i pensar en com crear llocs de treball recolzant realment als empresaris i autònoms i legislant a favor de la iniciativa privada.

Es volen carregar l'ensenyança privada, a pesar de l'estalvi per a les arques públiques que esta modalitat d'ensenyança comporta. La sanitat pública de gestió privada també se la carreguen, quan s'estalvien un pastó en no tindre que construir hospitals, i el pacient en la privada els ix a mitat de preu que en la pública, igual que passa amb els alumnes.

¿Volen estalviar més? Deixen d'invertir en favades innecessàries i despeses sumptuàries. Busquen abaratir la llum, afavorint la instal·lació de fotovoltaiques, de plans eòlics, mantenint les nuclears i uns altres punts de generació d'electricitat. Que deixem de dependre d'uns altres països per a l'electricitat, gas, etc. Per ahí se'ns van molts diners innecessàriament. Deixen invertir als qui volen arriscar.

En la nostra Comunitat, deixen que el port de València genere riquesa, faciliten les mercaderies de la Ford i de les empreses exportadores, donen-li vida a la fira de mostres, carinyo a les falles, menys problemes als establiments comercials. Agilitzen les llicències d'obres i d'activitats i siguen més permissius amb els usos i el trànsit rodat. Il·lusionen als inversors estrangers i deixen de jugar amb l'obligatorietat de la llengua. Deixen de mirar-se el melic i prenguen decisions pensant en el futur, encara que no estiguen en eixe futur.

Amb la gasolina paguem un elevat percentatge en impostos, també en adquirir un vehicle, en la ITV, impost de circulació, segurs, etc. Tots eixos imposts s'entén que són per a carreteres, construcció i manteniment. ¿I ara volen que paguem per utilitzar allò que per dret propi ens pertoca? "Estan folls estos romans", com diria Obèlix. I més sabent que eixe major cost del transport nos serà repercutit als consumidors.

En fi, ja es veu que la societat civil no s'atrevix a eixir al carrer contra governs d'esquerra, perquè els dóna complex, ja que pensen que és anar contra els "bons", els més pròxims al poble. I ja es veu que de bons i pròxims res de res, més bé són els qui no generen riquesa ni deixen generar-la, i només volen semar la iniciativa privada i imposar impostos a tots els espanyols.

I per eixe camí només s'arriba al precipici, tal com hem pogut constatar en diverses ocasions.