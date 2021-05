El 4 de mayo se llevaron a cabo las elecciones a rector de la Universitat Politécnica de Valencia para el período 2021-2025, con tres candidatos: José Manuel Barat (1969), ingeniero agrónomo y catedrático en Tecnología de Alimentos. Ha sido vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado (2017-2021). Angel Ortiz (1967), ingeniero Industrial, catedrático de Organización de Empresas. En 2013-2017 fue el director de área responsable de coordinar la elaboración del Plan Estratégico de la UPV. Pepe Capilla (1961), ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y catedrático en Física Aplicada. Ha sido vicerrector de Espacio Europeo y Educación Superior, director del Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente y, en los últimos ocho años, vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia. Designado Director General de Universidades y Educación Superior de la Generalitat Valenciana en 2004-2007, en la consellería de Empresa Universidad y Ciencia, presidida por Justo Nieto, rector de la UPV entre1986 y 2004, Doctor Honoris Causa de varias instituciones de educación superior iberoamericanas, como la Universidad del Valle (en Cali, Colombia). Internacionalmente, el profesor Capilla Romá ha desempeñado tareas docentes, de investigación y transferencia, entre las que destacan la de científico visitante en la Universidad de Stanford y profesor visitante en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

La participación de los estamentos universitarios en estas elecciones batió varios récords por el interés en el futuro de la institución en la era pos-covid y la utililizacíón de un pionero sistema informático, como no podía ser de otra manera en un centro politécnico que este año cumple 50 años. Cabe recordar que la UPV empezó con escuelas en Agronomía, Arquitectura e Ingeniería Industrial y la adscripción de la centenaria Bellas Artes de San Fernando. Hoy cuenta con 12 escuelas y facultades, 42 departamentos y 26 centros de investigación (3 de ellos concertados o mixtos). Es la 36ª mejor universidad del mundo en el ranking de THE Impact.

Los resultados fueron muy equilibrados: Barat (JMB), 35,3% (455 votos de PDI funcionarios doctores, 484 PAS y 2.474 del alumnado); Capilla (PC), 33,6% (455 PDI funcionarios doctores, 394 PAS y 2.064 del alumnado; y Angel Ortiz (AO) obtuvo el 30,9% (419 PDI, 482 PAS y 1.682 de alumnas/os. Al no alcanzar ninguno la mayoría absoluta, JMB y PC van a la segunda vuelta, a celebrarse el 18 de mayo. En el resultado final serán cruciales los votos obtenidos por AO.

Hay varios elementos a destacar en el debate entre los finalistas, organizado por el Área de Comunicaciones y realizado el 12 de mayo con la moderación de Luis Zurano: El formato, facilitado por ser solo dos participantes con tiempos tasados (entre tres y un minuto mínimo), se vió realzado por un inteligente recurso que podría copiarse en otros debates electorales: Una primera parte con preguntas entre los candidatos sobre los respectivos programas -que centra el debate en los programas con la visión crítica del contendiente-; y la segunda, con preguntas enviadas por miembros de la comunidad universitaria.

De los contenidos, que podrán evaluar mejor quienes se encuentran a pie de obra, solo me permito hacer un comentario necesariamente sesgado, como jubilado PAS en el Área de Programas Internacionales: Aunque PC aludió a una estrategia de internacionalización y mencionó los programas Erasmus -temas ausentes en las intervenciones de JMB-, he echado en falta la perspectiva iberoamericana, europea y mundial (hoy global), que se inicia con el rectorado de Justo Nieto y es continuada, con altibajos, en los rectorados de Juan Juliá y Francisco Mora. Los más de 20 años de trabajo en la UPV y más de 60 con uso de razón, me permiten afirmar que no todos los continuismos son nocivos, ni toda innovación benéfica. El virus de la Covid-19 ha desnudado muchas cosas en el planeta Tierra, a ser revisadas por el Homo Sapiens: La más importante, quizá, es la interdependencia entre las personas, los pueblos, las instituciones, las empresas, los gobiernos, los países y los territorios.

El minuto de oro fue utilizado por PC para leer una estudiada chuleta en la que faltó la palabra internacionalización; JMB lo dejó a la improvización, sobrando su extraña alusión al populismo. En cualquier caso, ambos candidatos y sus calificados equipos, conformados por hombres y mujeres que combinan experiencia y juventud, representan lo mejor de la casa para seguir construyendo, con el PDI, el PAS y la/s alumnos/as, su mejor futuro al servicio de la sociedad valenciana en el marco de la sociedad española, iberoamericana, europea y global.