Como una buena alumna, he empollado artículos y videos con declaraciones en todos los sentidos, incluidas las del Presidente de la Autoridad Portuaria, Aurelio Martínez. Y he visto muchas contradicciones que se convierten en datos envenenados. Sé que el tema es muy complejo y recoge diversos puntos de vista, tan solo pretendo aportar mi visión. Según las afirmaciones del puerto:

1) Es imprescindible la ampliación porque así lo requiere MSC que hará una inversión de más de mil millones. Dicho así parece que esa inversión nos traiga algo a la ciudadanía, sin embargo es una inversión privada en su propio negocio y beneficio.

2) El gran negocio está en que duplicaremos el almacén de contenedores. De los actuales 5 millones pasaremos a 12 millones de contenedores que hay que almacenar aproximadamente la mitad a la espera de barcos que los distribuyan, y la otra mitad se distribuirá en camiones que saldrán desde el puerto. Esto ya genera el siguiente problema.

3) Aurelio Martinez afirma, con razón, que solo hay una entrada al puerto. Actualmente, según sus datos, ya circulan 6.000 camiones diarios, con todo lo que conlleva de CO2, desplazamientos, saturación, accidentes… Cito textualmente: “la V-30 y V-31 es uno de los tramos más saturados y peligrosos de toda España. Por tanto, hay que aligerar el tráfico que rodea la ciudad”. Efectivamente, ampliar el puerto supondrá muchos más camiones, unos 9.000 más, circulando por unas vías altamente congestionadas. Por eso, “resulta imprescindible” el acceso norte.

4) Un acceso norte que conectará Valencia con Sagunto. Si no es subterráneo, será una monstruosa muralla ferroviaria destrozando la entrada a la ciudad, las playas actuales hasta llegar al puerto. Así que debe ser subterráneo, porque estas “fiestas” las pagamos con dinero público. Se dice que el coste es de 400 millones de euros. Sinceramente, no me la creo. Comparen con los túneles europeos y el precio por kilómetro, y estaremos hablando de un coste de más de 4000 millones. ¡Casi 10 veces más! Pregunto: ¿por qué lo tenemos que pagar los ciudadanos?

5) Las cifras sin compararlas no dicen nada, pero las líneas actuales del tranvía que se están haciendo en Valencia para unir Ruzafa, Nazaret y la Marina costarán 50 millones de euros. Seguramente el dinero para el túnel subterráneo solucionaría los problemas del transporte metropolitano (metros, tranvías y autobuses).

6) Y generaría el mismo empleo. Porque el arma de presión siempre es el trabajo. Hay que recordar que el dinero público bien invertido genera empleo en cualquier sector donde se invierta (turismo, agricultura, cultura, ciencia, industria).

7) ¿Por qué el acceso norte subterráneo? El puerto dice que casi la mitad del transporte al puerto viene de la industria del norte de la Comunidad. Y, ¿por qué no invertir en Sagunto? Sagunto tiene casi 10 millones de m2 dispuestos para parque logístico. Ese era el proyecto que defendíamos los socialistas en 1995 y siguientes.

8) Probablemente aquí no acabe todo. Luego vendrán problemas secundarios: ¿dónde almacenar los cientos y cientos de contenedores vacíos? Los contenedores vacíos no tienen valor (el valor es el contenido) por lo que las navieras no mandan un barco a recogerlos hasta que no hay cientos de ellos. Mientras, necesitaremos otro espacio para almacenar “las cáscaras”. ¿O no?

Con ello Valencia tendrá el puerto mediterráneo más grande … ¡en almacén de contenedores! Ser un “enorme trastero” no parece un gran honor.

Es una mancha de aceite que todo lo ensucia: más almacén portuario, más contaminación visual, acústica, CO2, camiones, tráfico, destrucción de playas, alterar la Albufera, … sin considerar ciertos peligros como que actualmente, según datos del puerto, ya se manejan miles de toneladas de mercancías peligrosas.

El Puerto ya “robó” a la ciudad las tierras y playas de Nazaret al construir la ZAL. Ahora, ante la oposición contra la ampliación, el puerto desentierra un convenio olvidado del 2013 para decir que hará un jardín y una instalaciones deportivas que “mejorarán” la zona castigada de Nazaret. No deja de ser calderilla frente al dinero público que Ministerio, Generalitat y Ayuntamiento tendrán que poner para financiar acceso norte, ampliación de las carreteras, líneas de ferrocarril, pérdida de playas, territorios “comidos” a la ciudad, y gran pérdida de bienestar que no se puede cuantificar en euros frente a unas migajas que resultan envenenadas.

Los socialistas defendimos “mantener los límites de las instalaciones portuarias”. Lo hicimos en el año 1999 cuando yo fui candidata, recogiendo el compromiso de nuestro programa electoral de 1995, cuando el candidato y portavoz municipal fue el mismo Aurelio Martínez, hoy Presidente del Puerto.

Si entonces tenía sentido frenar la voracidad del puerto, hoy coge más fuerza cuando la preocupación por los recursos naturales, la destrucción del planeta, la necesidad de frenar la globalización económica en aras de la supervivencia es uno de los objetivos de la Unión Europea.

Sé que es ir en contra (todavía más) pero la DIA no es necesaria ni esencial porque este no es un debate técnico sino político (y lo político es democrático). Cómo construir un colegio es una decisión de especialistas, pero dónde se hace, con cuántas líneas y si es público o privado, es una decisión política.

No quiero debatir de cómo hacer el puerto, sino por qué hay que hacer la ampliación, cuáles son sus beneficios sociales y cuáles son sus perjuicios, cuánto costará a las arcas públicas y al bienestar social, y por qué he de sacrificar Valencia y su área metropolitana frente al interés empresarial de una gran naviera. ¿Es rentable o perjudicial para los valencianos? Ni siquiera estamos ante un debate técnico frente a uno político, sino un interés empresarial frente al interés ciudadano. Y la defensa de lo mejor para la ciudadanía es el objetivo político.

* Doctora en Filosofía. Profesora Uned Valencia