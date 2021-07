No sé si alguno se ha planteado en alguna ocasión o ha caído en cuenta de, si la sociedad española está políticamente idiotizada y los españoles hemos sido convertidos en analfabetos funcionales de la misma. A mi parecer, tal proceso fue largo y a ello contribuyó el bipartidismo político y la posterior política de bloques enfrentados (derecha-izquierda) que han gobernado en España desde la llegada del Estado democrático de Derecho.

Nuestros gobernantes dejaron de ser gestores racionales de lo público, para convertirse en "trileros" de la realidad, de los datos y del bienestar social.

Un bienestar social ya herido y en retroceso desde hace varios años. Esconder la realidad va resultando, a cada nuevo dato, más difícil de maquillar. Es la devaluación salarial, la reforma laboral, el empobrecimiento social, las colas de hambre, la pobreza energética, los desahucios, los salarios de pobreza, y por último las pensiones.

Desde hace años, la pobreza se asentó en España y poco hacen nuestros gobernantes por favorecer la redistribución de renta que le ponga fin. Dejan a un lado el problema y centran su actividad en asuntos que generen la idiotización política en los ciudadanos. Quizá por razones que no del todo se me escapan y que surgen de los propios intereses de los partidos.

Idiotización y silencio social. El último gran problema son las pensiones. Mientras en Francia se preparan graves protestas frente a subidas de la energía, combustibles, o proyecto de elevar la jubilación a los 64 años, en España la subida a 67 años la celebramos en los jardines de Moncloa, y las subidas de combustibles, electricidad y gas aplaudiendo a la "Roja" en la Eurocopa.

Un día sí y otro también, el ministro afirma y rectifica sobre las pensiones de los baby boomers. Muestra datos que esconden el empobrecimiento de quienes nacieron con el Estado democrático de derecho y su desempleo. De quienes sufrieron salarialmente la peor crisis de la historia, de quienes sufrieron la pobreza social y fueron silenciados con pensiones de hambre (RAI, IMV) para alejar la protesta de las calles, y a exigir gestión y soluciones a los gobernantes.

Parece que actuemos no como sociedad sino como un sálvese quien pueda para continuar silenciosos frente a la mala gestión política. Gobernantes que empobrecieron España con sus aeropuertos, sus obras faraónicas, sus autopistas, su corrupción. Actuaciones pasadas que ahora empobrecen el futuro de los ciudadanos.

¿Hasta cuándo nos mantendremos idiotizados y silenciosos políticamente? Bueno, mientras no nos falte el fútbol, Netflix y los bares abiertos, que se caiga el mundo…

Pero, de momento, bien es cierto que estamos perdiendo la partida frente a la pobreza, y los gestores que deberían buscar soluciones solo hacen que perseguir la idiotización y silencio de la sociedad a lo que llaman Paz social, pero impregnada de pobreza. Sé que esto no viene de ahora pero necesitamos de la activación social de la protesta política, inexistente desde hace demasiados años. España debe fijarse en los países del entorno y comenzar a movilizarse. No puede generar más movilización la detención de un rapero que las colas del hambre, el desempleo, la devaluación salarial, los desahucios, los abusos de las entidades de crédito, la corrupción... Creo que necesitamos mayor educación en valores y despertar. Despertar para no retroceder más.