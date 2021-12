Les universitats valencianes no tenen conveni col·lectiu, a diferència de la resta de les universitats de l’Estat espanyol. Aquest fet afecta, principalment, les possibilitats de revisar el salari del professorat amb contracte laboral: un salari fixat en un decret del 2002 pel llavors conseller Manuel Fandos Tarancón, sent President de la Generalitat José Luis Olivas Martínez, i que segons les autoritats polítiques valencianes no es pot modificar.

Un exemple de la importància de la firma d’aquest conveni el podem observar en la vaga del professorat associat de la Universitat de València (UV) en 2018. La vaga va acabar per un acord de la mesa negociadora amb uns increments salarials pactats per a tot el PDI laboral, però aquests increments mai no s’han fet efectius perquè la UV diu que, sense el compromís de la Generalitat, ni la seua rectora ni el seu gerent els assumeixen. El Consell de Govern de la UV del passat 13 de desembre va aprovar un increment de les retribucions per a la resta de categories del professorat, però no per al PDI Associat. Òbviament, s’excusa novament la rectora Mª Vicenta Mestre en la falta de conveni col·lectiu, en el qual ella tant d’interès posa en la firma, tal com va dir en el seu discurs al claustre del dia següent, 14 de desembre.

El conveni col·lectiu de les universitats públiques valencianes va ser preacordat per la Generalitat Valenciana, per les universitats públiques valencianes i pels sindicats majoritaris, i presentat en públic el 24 d’abril del 2019, només a quatre dies de les eleccions autonòmiques i generals d’aquell any. Un conveni que no s’ha autoritzat tampoc ara en desembre del 2021. L’excusa és atribuïda aquesta volta al govern espanyol i als pressupostos generals de l’Estat. Tanmateix, les rectores i rectors de les universitats públiques valencianes han aconseguit que s’aprove, amb l’ajuda dels grups parlamentaris del Botànic, una nova figura contractual per a les universitats, la de professor substitut, sense oposició legal en cap instància.

En la no firma del conveni estan implicats els ministeris d’Hisenda i Funció Pública, el de Treball i Economia Social, i el d’Universitats. La Plataforma de Professorat Associat de la Universitat de València va remetre tres cartes als esmentats ministeris el passat 6 d’octubre perquè s’autoritzés, via llei d’acompanyament dels pressupostos, l’aplicació del conveni. De moment, a data de hui, només ha contestat el Ministeri de Treball i Economia Social per desentendre’s i afirmar que no es tracta d’un problema laboral.

Quedem a l’espera de la resposta dels ministeris d’Hisenda i Funció Pública i la del d’Universitats. Mentrestant, la situació del PDI Associat continua depenent del passat. I el govern del Botànic, a veure-les passar.