Setmanes enrere, l’amic Francesc Martínez Sanchis –amb qui, durant una dècada, tantes hores de treball vaig compartir– em lliurà un bell regal. Es tracta d’un exemplar del catàleg que, amb el títol ‘Abelard Comes, cronista de la imatge i del temps i el subtítol 30 anys fotografiant la comarca de l’Horta (1984-2012)’, l’Ajuntament d’Aldaia ha dedicat al fotoperiodista i fill de la localitat Abelard Comes Montoro.

El volum-recopilatori –que ha comptat amb la col·laboració de la Diputació de València, l’IDECO de l’Horta Sud i l’edició comarcal del diari Levante-EMV, per a la qual l’homenatjat treballà– s’encapçala d’una afectuosa presentació de Guillermo Luján i Empar Folgado, alcalde i regidora de cultura d’Aldaia; i de tres elogioses semblances de: José Aleixandre, fotoperiodista i membre de l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles; Francesc Martínez Sanchis, professor de periodisme de la Universitat de València; i Laura Sena, delegada de l’Horta de Levante-EMV. Així, Martínez assevera que Abelard Comes va fer de la professió una forma de vida, ja que fotografià «milers d’esdeveniments polítics, socials, culturals i festius de l’Horta, convertint-se en un cronista gràfic comarcal de primer ordre»; i n’equipara l’obra a una «immensa pel·lícula revelada de fotografia documental».

Per la seua banda, Laura Sena el qualifica com «un dels actors de la construcció de la història comarcal, per la seua implicació directa amb la realitat que captava amb el seu objectiu»; i, a través del testimoni de diversos companys/es periodistes –entre els quals, Joan Carles Martí, Isabel Olmos i Cèsar Garcia, exdelegats de l’Horta de Levante-EMV–, el descriu com una persona pròxima i afable, hàbil i diligent, que sabia empatitzar amb l’entorn (cosa que, sens dubte, li facilitava la faena). Ah, i amb «disponibilitat farmacèutica: 24 hores, set dies a la setmana», apunta Martí.

Finalment, la part més substancial del catàleg està integrada per una àmplia selecció d’imatges que han sigut repartides en vuit blocs temàtics que deambulen des de la cultura, l’esport i l’educació fins a les corporacions polítiques i el retrat parlat. I que representen una mostra de l’ingent treball que ha desenvolupat aquest «fotògraf imprescindible per a entendre Aldaia i l’Horta», un reporter de la imatge i el temps que començà a caminar en el mític setmanari 7 Dies de la Comarca. L’enhorabona, Abelard, per una trajectòria tan excel·lent i un homenatge tan entranyable!