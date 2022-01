En la política, com en la vida, anem construint el nostre caràcter amb les decisions que prenem cada dia. Des de la papereta que escollim la primera vegada que anem a votar fins al dia en què decidim afiliar-nos a una organització. I tenint clar que la política l’hem de fer perquè altres no la facen per nosaltres, com deia de Joan Fuster.

Fa més de 10 anys que vaig decidir involucrar-me de manera activa, fent propostes que milloraren la vida dels joves, debatent amb companys i companyes. I ara, ha arribat el moment de donar un pas més amb un projecte que represente a una generació responsable que ha fet les coses amb molt de trellat. El meu propòsit? Que Joves Socialistes del País Valencià continue creixent i sent l’organització referent per a la joventut valenciana. Una organització diversa, inclusiva i capdavantera capaç d’afrontar els reptes als quals ens enfrontem les persones joves hui en dia. Que pose de relleu la precarietat estructural en la que viu la nostra generació. Que propose solucions per frenar l’emergència climàtica a la que ens veiem abocats en el futur més immediat. Una organització que combata els discursos d’odi i pose fre als constants atacs de l’extrema dreta a les llibertats aconseguides al llarg dels anys. I una organització feminista, que impulse la igualtat real entre dones i homes, acabant amb la violència de gènere i el maltractament. Aquest serà un projecte on aportarem solucions efectives per a millorar la vida de la joventut, des de les nostres comarques i agrupacions locals, i que pretén posar en valor a la gent corrent que treballa cada dia per construir una societat millor.