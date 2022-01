Consternada pel que va succeir en la Residència de la Tercera Edat de Moncada. Vaig seguir en primera persona tot l’ operatiu durant l’incendi que ha posat fi a la vida de 9 persones. No us podeu imaginar com a alcaldessa tot el dolor que encara estic assimilant.

Ni puc ni vull transmetre l’horror d’aquella nit fatídica, però és de justícia reconèixer la tasca dels treballadors i treballadores de la residència, policies locals de nou municipis veïns, voluntaris de Protecció CIvil, Guardies civils i bombers que desplegaren un dispositiu immens per reduir l’impacte de l’incendi. Al front de bona part d’ells estigué Martín Pérez, regidor de Policia Local i coordinador de Protecció Civil de Moncada. És impossible encara apagar les flames del dolor i recollir les cendres de la pena; siga com siga, a les bones i a les dolentes, seguirem estant al costat del poble de Moncada, compartint alegries i victòries però també moments d’incertesa, angoixa i dolor com els que encara vivim des de l’incendi. Les meues condolences a les famílies de les persones difuntes, sempre tindrem als vostres pares, mares, iaios i ties en el nostre record. A l’equip de persones treballadores de la residència, el meu sincer agraïment, per seguir endavant amb la feina després d’aquest immens colp. Gràcies també al conjunt del poble de Moncada, perquè ens hem agafat la mà per travessar la tragèdia; i a la resta de municipis i institucions comarcals i supramunicipals, hem notat el vostre calor, les vostres mostres d’estima i afecte.