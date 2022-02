El Presidente de PP ha demostrado a la luz de los últimos acontecimientos de estos días que no es un líder; o al menos el que el centro derecha español necesita para tratar a Pedro Sánchez de tú a tú y poder ser una alternativa a corto plazo.

Si Casado no ha sido capaz de atajar dentro de casa un tema doméstico sin que saltara el asunto al primer plano de la actualidad ¿cómo va a convencer al menos a la mitad de los españoles de que España estaría en buenas manos con un Gobierno presidido por el?

Las explicaciones que directamente le escuchamos a Casado el pasado viernes en los micrófonos de Carlos Herrera en la COPE lejos de ser convincentes resultan muy preocupantes pues hace suyas cada una de las acusaciones que pudiese haber sobre Isabel Díaz Ayuso.

Para empezar Casado, pese a no revelar sus fuentes aunque reconoce que son oficiales, recibe información fiscal y bancaria sobre un empresario y le parece algo normal reconocerlo en público.

Si esa documentación revelaba un delito no sabemos por qué no acude a la Fiscalía . Es más, él dice que previo a eso es bueno que los partidos ejerzan una especie de procesos internos de “justicia”, lo cual no deja de inquietar. ¿Quiere decir que aun siendo hechos graves penales o no se podrían tapar con una retirada a tiempo de Ayuso?

Pero, no contento, Casado habla de “la comisión de casi 300.000 euros” , “habría quien pudiera pensar que se ha utilizado un testaferro”, “ que induce a pensar que ha habido trato de favor.”

Por un momento Casado parecía que estaba más de tertulia con un amigo que ante los micrófonos del líder de la radio española; sinceramente alguien debió haber llamado en directo a la COPE y encargar que sacaran a ese hombre de ahí. Cada minuto que pasaba se estaba cavando su tumba política más y más…

No imagino por supuesto a Aznar o Rajoy en tal tesitura.

Pero con todo me quedo con dos frases de Casado en dicha entrevista, a mi juicio las más reveladoras de su estado de ánimo.

La primera, cuando a bocajarro suelta que lo que no puede ser es que mientras “el 1 de abril cuando mueren 700 personas en España puedas contratar con tu hermana y cobrar una comisión de casi 300.000 euros.”

La frase denota la inquina que siente contra Isabel Díaz Ayuso en este momento y el acorralamiento mediático y político en que sabe se encuentra a mi juicio por haber ligado estrechamente su futuro político al del Secretario General del PP, Teodoro García Egea, al que medio partido y la mayoría de los Barones quieren bien lejos de Génova.

Casado no sabemos si será recordado de aquí unos años pero su frase pasará a los anales de las frases más demagogas que se han utilizado en la política española reciente…

Pero la segunda frase que delata su debilidad es cuando hablando de la ejemplaridad dice: “cuando yo sea Presidente del Gobierno yo no permitiría...” O en la primera parte de la frase se da cuenta que ha ido muy sobrado afirmando que él será presidente del Gobierno o en la segunda parte reconoce que no se lo cree ni él porque los dos tiempos verbales no encajan.

El tiempo de Casado ha terminado y él lo sabe, por débil o por incapaz, o por rodearse de gente que no era la adecuada, por no ser un líder fuerte, y por responsabilidad y patriotismo si se me apura debe dar un paso atrás y permitir al centro derecha español rearmarse y elegir al líder que pueda discutirle al Presidente Sánchez las próximas elecciones generales .

Casado, en aras de la ejemplaridad que tantas veces has reclamado estos días, trata de parecer un líder y dimite.