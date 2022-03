Les nacions sense estat, sense sobirania, ni presència en les organitzacions internacionals, solen ser cobejades pels estats més poderoses d’ambició imperialista, que se n’emparen i imposen per la força. Lògicament, quan la nació dominada s’espavila i rebel·la, afronten enormes problemes que acaben resolent-se amb guerres i violència, les guerres d’independència, que a la llarga guanyen els dominats. Nosaltres, per exemple, som una nació dominada, com ho són Escòcia, Quebec, Palestina...¸ ara també podrà ésser-ho Ucraïna, si perd la guerra que li fan els russos. La història de la humanitat ha consistit en gran part en les lluites d’independència de les nacions sotmeses contra les dominants. Una nació dominant i fortament imperialista és Rússia que, des dels tsars, han bastit un imperi amb tot de nacions dominades, que, liquidats els tsars, els sovietics heretaren i l’augmentaren amb més nacions sotmeses. Caiguts els sovietics, moltes d’aquestes nacions s’independitzaren, però els russos que se’n feren càrrec de les despulles, i mantenen un dictador, el tal Putin, que embogit de dèria imperialista. vol recuperar el «patrimoni» perdut, primer amb Ucraïna, posant en marxa una guerra feroç i tan inhumana com típicament russa.

Les atrocitats de Putin, massacrant la població civil i arrasant la nació, ja fet que el món sencer s’indigne i es solidaritze amb els ucraïnesos, que no volen tornar a sotmetre’s a Rússia. La guerra, que no guanyarà Putin, serà una guerra d’independència. Les mostres de solidaritat són mundials i fins i tot ha vingut gent a lluitar en brigades internacionals. Estic convençut que devem ajudar Ucraïna a resistir els atacs de l’enorme màquina de matar que és l’exèrcit rus; nosaltres encara més, perquè tenim un plus de solidaritat, ja que també patim l’imperislisme espanyol. Pense que és una puerilitat oposar-se a l’enviament d’armes als heroics ucraïnesos, amb l’escusa de no contribuir a la guerra, perquè la guerra ja està en marxa i l’ha provocada Putin. Contràriament, no enviar ajuda als ucraïnesos si que és contribuir a la guerra, a que no s’ature. Les nacions no alliberades hem de col·laborar, perquè la lluita d’una nació dominada a de ser una lluita de tots. Aquesta guerra d’Ucraïna no la guanyaran els russos, però se’n faran altres i per això i parafrasejant la proclama proletària, crec que els independentistes del món ens hem d’unir. i defensar-nos dels imperis, quan ataquen.