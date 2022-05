El meridià de Greenwich entra del nord cap a les terres valencianes per Herbers, i passa vora Morella camí de Dénia i el Mediterrani. I a Morella mateixa, el juny comença ara amb un Festival d’autèntic meridià literari; o siga, narratiu, fotogràfic, gastronòmic i futbolístic. A punt d’obrir-se al trànsit la carretera de Vinaròs al País Basc per les costes de Vallivana, pren la llibertat la ciutat literària de Josep Martí Gómez i de Sergi Beser (i per això, la de Manuel Vázquez Montalbán), i també ciutat originària de la mare de Vicent Torrent d’Al Tall, i, segons crec, la de José Maria Sanz Beltran, o siga, Loquillo, que acaba de traure nou disc, i havia encarnat el personatge d’Efrén Castells en la pel·lícula La ciudad de los prodigios, sobre eixa novel·la meridiana, d’Eduardo Mendoza, que és a punt d’arribar a Morella.

I així, en el Festival, serà una experiència moral, la d’escoltar l’autor d’aquella novel·la, successora de La verdad sobre el caso Savolta, que va revolucionar el descobriment lector de la generació d’estudiants de batxillerat posterior a la dictadura de Franco. Poc abans de la generació de lectors de periòdics, de Sin noticias de Gurb, la visita extraterrestre i realista a la Barcelona dels Jocs Olímpics de fa trenta anys, i pareix que va ser ahir. Amb Mendoza, tot pareix que va ser ahir, però és sempre ara mateix. I ara mateix, el Teatre municipal i els carrers de Morella ja esperen el nou Festival literari, amb propostes d’experiència i narrativa gastronòmica, moderada per Tina Nielsen. I després, altres plats forts. La memòria inspirada de mirades narratives lleials de la comarca al món, concertades per Gemma Nierga, que també acompanyarà una sessió d’escriptores i crítiques. També, l’atenció fonamental a la fotografia i la paraula, concertant el testimoni de Joan Guerrero i Julio Carbó. I decisivament, les narratives britàniques de veritat i de mentida del futbol, segons Simon Kuper –que va ser premi de periodisme Vázquez Montalbán-, i Walter Oppenheimer; i la necessitat de definir-se sobre ser del Barça o del Madrid –o, també, del València o del Castelló. Això: quina novel·la llegim, quina fotografia conservem, amb quin plat ens aviciem, o de quin equip són, per exemple, el ministre de Cultura i el president de la Generalitat Valenciana, que també actuaran al Teatre municipal de Morella. All that’s jazz.