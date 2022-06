Diu el tòpic que qualsevol temps passat va ser millor. Segur? Jo estic convençut que en el cas valencià, això no és cert. El nostre present – el que hem construït entre tots: govern, famílies i empreses – és molt millor que l’època que deixem arrere. I que, a més, ens obri les portes a un futur d’oportunitats i cohesió social que no podíem imaginar fa només deu anys.

Ara potser se’ns ha oblidat (i me n’alegre!), però fa poc cada vegada que es parlava de corrupció eixia el nom de València. Malbaratament de diners públics? València. Projectes faraònics per als amiguets? València. Destrellat, retallades i duros a quatre pessetes? València, València, València.

Tot això, no obstant, va canviar en 2015, quan els valencians i les valencianes de Vinaròs a Oriola decidírem que era hora de capgirar el nostre destí. Aquella fou la primavera del Govern del Botànic, la primera vegada en vint anys que les forces progressistes ens uníem per a recuperar les institucions, dignificar-les de nou i posar-les al servici de la gent.

El camí no ha sigut fàcil. Al forat econòmic que trobàrem es van afegir els darrers temps de la crisi i, quasi de colp, la prova de foc de la pandèmia i les conseqüències de la guerra en Europa. Per no parlar d’una oposició captiva de l’ultradreta que de política només en sap una: la terra cremada.

Però este govern, reelegit en 2019, va superar totes les proves gràcies a la fermesa del projecte i la confiança, l’esforç i el suport de la ciutadania.

Hui som líders en creació d’ocupació i atracció d’inversió en Espanya. I com a mostra, tenim l’èxit de la instal·lació de la gigafactoria de Volkswagen en Sagunt, que crearà vora 15.000 llocs de treball directes i indirectes i durà una inversió pròxima als 3.000 milions d’euros. Potser encara no en som conscients, però té una transcendència enorme per al futur. Una inversió així només s’aconsegueix quan transmets confiança, estabilitat i garanties.

El nostre turisme, a més, ha experimentat una recuperació que el situa en paràmetres anteriors a la pandèmia, però ara amb una gestió més sostenible des del punt de vista mediambiental i social.

D’altra banda, l’ocupació ha millorat en tots els sectors productius, i hem mamprés un procés d’ajuda a la industrialització i la mobilitat dins del territori valencià per tal d’afavorir que el talent i la capacitat d’emprendre de la nostra gent es queden en casa i ens facen més grans.

Això, sense comptar que gràcies a la innovació digital som un pol d’atracció de nòmades tecnològics que s’instal·len a la Comunitat i ens aporten un alt valor afegit, no només en forma d’oportunitats sinó també estimulant-ne el consum.

I el que és més important: a este horitzó de benestar hem aplegat junts, tots i totes, sense deixar a ningú pel camí gràcies a l’escut social que activà el Botànic (la major mobilització de recursos públics de la història) a partir de 2020.

Ara, a més, el poder i el pes de les decisions es reparteix de nord a sud perquè s’escolte la veu de totes les comarques valencianes, entre el Maestrat i el Baix Segura. En són una bona mostra la descentralització de les conselleries o la intensa tasca de viatges de treball del president Ximo Puig.

Qualsevol temps passat fou millor? No, definitivament no. Hui, gràcies a la força col·lectiva d’esta gran terra, quan es compleixen set anys de govern del Botànic, els valencians i les valencianes vivim el nostre millor moment.