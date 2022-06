Más de 3.500 millones de euros en inversión, la creación de 3.000 puestos de trabajo directos y otros 12.000 empleos indirectos, una extensión de terrenos que alcanza las 200 hectáreas de suelo en total y otros 10.000 millones en completar proyectos auxiliares. No se trata de la carta a los Reyes Magos adelantada a la primavera o el verano, ni tampoco de un sueño. Es una realidad aprobada y palpable fruto de la gestión del Govern del Botànic. No ha sido un proceso fácil ni rápido. Al contrario, ha costado varios años de negociaciones duras y complejas, además de una competencia enconada con otras zonas de España y del resto de Europa. Por ello, el resultado cosechado recobra mayor importancia si cabe. Transcurridas varias semanas desde la presentación del proyecto de la gigafactoría de baterías que se implantará, finalmente, en Sagunt, es el momento de poner en valor las repercusiones y los beneficios que este megaproyecto supone para el ámbito general de la Comunitat Valenciana en un momento en el que el aumento del precio de la energía ha encendido las alarmas en la economía.

En primer lugar, este proyecto coloca a la Comunitat Valenciana en el lugar que se merece, especialmente en el marco europeo, y es un espaldarazo a las políticas económicas que se han incentivado en estos últimos años, con el objetivo de diversificar el sistema productivo y, además, de adelantarse a los retos que tenemos ante nosotros: el impulso de los vehículos eléctricos. La gigafactoría que producirá las baterías para este tipo de turismos no solo repercutirá en la industria relacionada directamente con las baterías, sino que, además, tendrá una incidencia directa sobre el resto de sectores económicos implantados en el territorio valenciano. La logística será una de las que resultará más beneficiada, con unos intereses estratégicos indudables que se verán recompensados con la generación de empleo y, por tanto, riqueza, en buena parte del área metropolitana valenciana. Con la puesta en marcha de la gigafactoría, el área de influencia se multiplicará exponencialmente y las ventajas de estas sinergias serán de las más importantes experimentadas durante las últimas décadas.

Por todo ello, el III Foro Logístico celebrado este 22 de junio en Riba-roja de Túria, como ciudad anfitriona, ha cobrado mayor relevancia en tanto en cuanto hemos tenido la ocasión de poner en común las últimas novedades y tendencias de este sector. No hay que olvidar que la anterior edición finalizaba pocos días antes de decretarse el Estado de Alarma en marzo de 2020 a causa de la pandemia y, desde entonces, se han producido numerosos cambios y tendencias que ahora hay que actualizar y, al mismo tiempo, promover las posibles soluciones ante los retos de nuestro futuro más próximo. Entre ellas, la articulación de las políticas relacionadas con la reconstrucción pos-pandemia, el fomento de las energías renovables y los fondos europeos Next Generation. Los municipios que formamos el denominado grupo G6 –Riba-roja de Túria, Arteixo, Antequera, Martorell, Mérida y Mondragón- somos conscientes de que los sistemas de transporte, base del sector logístico, no pueden entenderse sin una implantar una movilidad sostenible, y, por ello, debemos continuar mejorando y perfilando este modelo: disminución de las emisiones de CO2. De hecho, Riba-roja de Túria está alineada en la «Agenda urbana 2030» de España entre cuyos compromisos la reducción de esas emisiones juega un papel esencial, con una reconversión de la industria tradicional y logística adaptada a tal fin. Continuar invirtiendo en estas políticas basadas en la sostenibilidad será clave para el progreso y la modernización del sector logístico. Sin duda, este foro pasará a la historia por el lanzamiento de la Red Nacional de Municipios Industriales y Logísticos, en el marco de la Federación Española de Municipios y Provincias, que la pandemia ha impedido poner en marcha pese a su aprobación en el foro celebrado en 2020. Por ello, este III Foro Logístico ha sido una buena ocasión para ponernos al día tras los más de dos años transcurridos de pandemia. El factor humano de los participantes garantizaba una jornada productiva y provechosa y los retos animan a continuar trabajando.