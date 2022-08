Aquest és el títol d’un llibre deliciós escrit per Miquel Puig Cuadau, escriptor i activista cultural nascut a l’Alcúdia el 1969, descriu bellament i de manera àgil i entenedora el món dels mercats, allò que la gent diu anar a plaça. I és que aquesta obra de l’amic Miquel Puig, és un llibre que parla dels mercats, uns llocs “plens d’històries”, no uns llocs on només “es compra i es ven”.

El protagonista d’aquesta obra és un infant, els pares de la qual treballen al mercat, “i jo els acompanye sempre que no hi ha classe”. Per això la mestra anima la protagonista del llibre a escriure’n un, de tant que en sap. I com a deure d’estiu, més que com a una obligació, la xiqueta ens mostra com són els mercats.

El llibre, amb il·lustracions de José Fonollosa, ens parla dels mercats municipals, alguns d’ells “autèntiques joies”, molts d’ells amb el mateix estil, com “els de Sueca, Alzira, Cullera, Sollana, Algemesí, Alberic i Alginet”. La protagonista evoca els records de son pare pel que fa a mercats modernistes, com els de la “comarca de la Ribera, amb el mercat de Carcaixent, el de Carlet, el de Castelló i el de Benifaió”.

I els de València, on hi ha tres mercats “monumentals! El mercat de Colom i el mercat Central són dos edificis que et captiven”, tot i que el mercat més bonic de “tot València és el mercat de la seda, la Llotja de la seda o dels mercaders”, com diu el pare de la protagonista del llibre.

El llibre també ens parla de les fires algunes “de ben antigues i conegudes, com la de Sant Martí de Sogorb, la de Tots Sants de Cocentaina, la de la Mare de Déu d’Agost de Xàtiva, la de Sant Miquel de Llíria o la Fireta de Guadassuar”.

Aquesta obra tan deliciosa destinada als infants, ens parla també de les llotges o mercats del peix, “que podem trobar al llarg de la nostra costa. A Peníscola iBenicarló, a Sagunt i a Gandia, a Xàbia, Tabarca, Calp o Santa Pola, per citar-ne unes quantes”.

El llibre ens parla finalment dels mercats de proximitat i dels productes ecològics i dels centres comercials.

Aquesta obra de Miquel Puig, d’Edicions del Bullent, és un llibre de lectura àgil i amena, i per això mateix és una obra que “enganxa”, de tal manera que et veus “obligat” a llegir de dalt a baix.

L’amic Miquel Puig, autor també del llibre “Els mons de Laia”, “Llampuga” o “Bausset. 101 anys compromès amb el poble”, és un mestre amant de la nostra cultura, la nostra llengua i la nostra música. Inquiet i compromès en la defensa de la nostra llengua i la nostra cultura, Miquel Puig ha desenvolupat la seua tasca creativa col·laborant en els projectes de Musiqueries, A Nadal, un pas de pardal i Per molts anys, de Dani Miquel.

Va ser el 2014 quan va publicar la seua primera obra per a infants: Els mons de Laia, amb il·lustracions de Marc Bou, un relat de superació personal amb l’imaginari terrorífic valencià com a teló de fons.

La passió de Miquel Puig per la cultura tradicional el porta a endinsar-se en diversos projectes, per tal de recuperar l’oralitat en la literatura, explicant rondalles i contes. També és un actiu docent que treballa en diversos àmbits del món de la docència, amb importants aportacions didàctiques i pedagògiques.

Miquel Puig ha guanyat entre d’altres, el Premi de Narrativa en valencià Rafael Comenge (Alberic, 2021), per Llegendes i Reclams, o també el Primer Premi de Narrativa Curta Conte (Ajuntament del Puig de Santa Maria el 2021), pel relat L’Escapulari. Amb el llibre De mercats, que tinc el goig de presentar en aquest article, Miquel Puig ha guanyat el Premi de no ficció infantil Mª Dolores Català Amorós (Castelló 2021).

Pel que fa als dibuixos que il·lustren aquest llibre, són de José Fonollosa. Nascut a Vinaròs el 1975, un historietista valencià amb més de cinquanta treballs publicats, guardonat com el Millor Còmic Espanyol en els premis Torre del Agua 2020.

En aquesta obra de Miquel Puig, que recomane, descobrim una part tan important de la nostra cultura i de la nostra vida com són els mercats, molts d’ells, desgraciadament, desapareguts amb el pas del temps, com el que es feia a l’Alcúdia a la placeta del Mercat o de la Malva, amb les parades que es muntaven i es desmuntaven cada dia.

Després de llegir aquest llibre de Miquel Puig, no puc sinó animar a que es conega aquesta obra i a llegir-la, per tal d’endinsar-nos en el món màgic i meravellós dels mercats.