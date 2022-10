Amb el títol «40 anys fent país. 1982-2022», durant el dia de hui tindrà lloc, a la Sala de Graus Enric Valor de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València, una jornada commemorativa que pretén analitzar, des d’un punt de vista polièdric, multidisciplinar, les transformacions polítiques i socials que s’han produït entre nosaltres d’ençà que fou aprovat l’Estatut d’Autonomia.

Així, per tal de promoure l’intercanvi d’opinions, el dia s’ha estructurat en quatre taules redones agrupades en dos blocs temàtics diferents. La primera del matí, titulada «Una societat multilingüe en l’era del ciberespai», començarà a les 10 hores i serà marcadament acadèmica. Moderada per Sergio Maruenda, estarà integrada per Francesc J. Hernàndez, director de l’Observatori del Valencià, i Raquel Casesnoves i Begoña Clavel, professores de Filologia Catalana i Anglesa, respectivament. Dues hores després, s’iniciarà un segon fòrum de debat que, sota el lema «La regulació del multilingüisme: de la planificació a les xarxes», tindrà un caire institucional, serà moderat per Miquel Nicolàs i comptarà amb Rubén Trenzano, Director General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rafael Castelló, codirector de la Càtedra de Drets Lingüístics, i Carles Padilla, Vicerector d’Internacionalització i Multilingüisme.

Finalment, les dues taules de la vesprada reprendran, novament, el to acadèmic. La de les 16.30 hores, titulada «Llenguatges connectats: literatura, música i cinema», estarà moderada per mi i integrada per Carme Gregori i Isadora Guàrdia, professores de Filologia Catalana i Comunicació Audiovisual, respectivament, i pel músic Miquel Gil i l’escriptora Núria Cadenes. Mentre que la de les 18.30 hores té per títol «L’ecosistema comunicatiu valencià» i comptarà amb Lola Bañón, que en serà la moderadora, Àlvar Peris, especialista en comunicació audiovisual i membre del Consell de l’Audiovisual valencià, Francesc T. Martínez, professor de periodisme, Rosa Solbes, exdirectora de Canal Nou Ràdio, i Violeta Tena, periodista d’El Temps i vicepresidenta de la Unió de Periodistes.

Que es podria haver fet més país del que s’ha construït, durant el període 1982-2022, sembla fora de dubte. I el que serà interessant dilucidar, al llarg del dia, serà per quins motius el poc o molt que s’ha edificat ha sigut gràcies a la tenacitat de la societat civil –docents, escriptors, editors, músics, periodistes, cooperativistes, sindicalistes... i empresaris, ferms defensors d’un corredor mediterrani que mai no arriba–, més que no de la classe política.