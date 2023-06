Malgrat el poc temps disponible que la convocatòria d’eleccions suposava per a la proposta de Sumar, divendres tinguérem la bona notícia de què, complint amb els terminis, s’havia arribat a un gran acord electoral. Sense dubte el soroll desencadenat per alguns ens ha aconseguit posar nerviosos a quasi totes i tots. Però cal felicitar a totes les persones de les distintes formacions polítiques de tot l’Estat per l’esforç realitzat. No era fàcil, però s’ha aconseguit.

Hem aconseguit una cosa totalment nova en la democràcia espanyola. Mai des de l’arribada de la democràcia tenim una coalició de totes les forces a l’esquerra del PSOE, deslligades de l’independentisme però profundament arrelades en cadascun dels territoris de les nacions, nacionalitats i comunitats autònomes d’Espanya. Em sembla important ressaltar això: Més enllà del centralisme que caracteritzen PSOE i PP hi ha una força transformadora que té en compte, en la seua conformació i estructura, com és el nostre país i que vol transformar-lo a partir d’aquestes coordenades No estem condemnats quan votem en unes eleccions estatals o europees a triar «una opción de Estado». Amb Sumar per primera vegada podem pensar en millorar este País Valencià i Espanya des d’una visió de caràcter confederal que respecte com som els valencians a l’igual que ho fa amb els aragonesos, catalans o madrilenys.

Tothom sap que sense la presència de Sumar les possibilitats d’un govern progressista en l’Estat eren pràcticament nul·les. A mi em genera una gran il·lusió i també una gran responsabilitat saber que depén de la nostra força i de la nostra convicció el resultat de les properes eleccions. Sincerament mai m’havia trobat amb una situació política on el paper de cadascú de nosaltres fora tant transcendent!

Queden moltes coses per fer en el nostre País i en Espanya. Hem de fer polítiques de vivenda pública pensades per al lloguer assequible, per a què disposar d’un habitatge no siga quelcom impossible. Es trata de fer alguna iniciativa pareguda a la d’altres països europeus com Àustria, Holanda etc. Hem de continuar baixant l’atur de la nostra ciutat i el nostre País, reduint el treball no estable com ja s’està avançant. Cal pensar que som una societat cada vegada de més edat on les persones majors necessitem uns serveis a prop del lloc de residència. Encara que alguns segueixen negant-ho, el canvi climàtic està ja ací i li veiem les seues urpes en els focs als boscos, sequeres, pluges tempestuoses i tronades, nits tropicals etc. Haurem de preparar les nostres ciutats i pobles davant aquesta situació i treballar per a reduir al màxim els seus efectes.

No es tracta de tindre por als que poden venir, que motius en tenim de sobra. Es tracta d’il·lusionar-se en continuar millorant esta societat valenciana i espanyola i en preservar i ampliar tots els drets que hem aconseguit fins ara.