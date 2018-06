«Adam» és el nom propi amb què es designa en la tradició judeocristiana el primer home; però en l'hebreu originari la paraula «adam» significava 'terra rogenca'. Es va anomenar així el primer home en referència a la matèria argilosa amb què, segons les fonts bíbliques, va ser creat per Déu.

La paraula «adamisme» començà a usar-se en el segle II per a anomenar una doctrina religiosa que propugnava la pràctica del nudisme com a via per a recuperar la innocència perduda amb què els primers pares vivien en l'edén.

Modernament, s'ha recuperat la paraula «adamisme» dotant-la d'un nou significat, en referència a la creença, ingènua i petulant alhora, d'aquells que presenten un projecte com si no s'haguera fet mai abans res de semblant. En termes més prosaics, també s'utilitza l'expressió «haver inventat la sopa d'all» amb un significat semblant.

