Levante-EMV y Fundació Caixa Ontinyent fomentan la educación financiera en su podcast «Finanzas a tres bandas»

¿ Hipoteca o alquiler? No hay duda de que esta es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos a la hora de afrontar la compra o alquiler de una vivienda. Más todavía para los jóvenes, que, una y otra vez, ponen encima de la mesa la eterna pregunta sobre la vivienda. Una pregunta cuya respuesta resulta más incierta que el futuro. Pero sobre todo, una pregunta que conlleva un dilema que hace tiempo que dejó de ser solo económico para pasar a ser también emocional.

En un contexto de precios al alza, de tipos de interés variables y de múltiples cambios, tomar una decisión de semejante calibre se ha convertido en un auténtico ejercicio de educación financiera. Y por ello, es más necesario que nunca contar con información veraz y ser capaz de comprender el estado actual del mercado en la Comunitat Valenciana.

Elena Enguix, responsable del programa de Educación Financiera de la Fundació Caixa Ontinyent. / R. P.

Para ello, Levante-EMV junto a la Fundació Caixa Ontinyent han creado «Finanzas a tres bandas», una serie de podcast que busca dar respuesta a algunos de estos enigmas que tanto preocupan a la sociedad y un espacio en el que la economía de la vida cotidiana se habla en confianza.

Dirigido por Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia, el primer episodio «¿Hipoteca o alquiler? ¿Cómo está realmente el mercado en la C. Valenciana?» cuenta con Sergio Iranzo, CEO de Invernomics Real Estate, y Elena Enguix, responsable del programa de Educación Financiera de la Fundació Caixa Ontinyent , como protagonistas.

Enguix tiene claro que este dilema es una cuestión clave porque «no se trata únicamente de comprar o alquilar una vivienda», sino también de «marcar cuál será tu proyecto vital». Por lo tanto, es una decisión que va a tener un gran impacto en la economía propia y en el futuro. Y la educación financiera en lo que va a ayudar es a saber «tomar las mejores decisiones en cuanto a ahorro», tener un «consumo responsable» y planificar gastos. Un cúmulo de ventajas que no solo van a evitar que cometamos errores, sino que van a contribuir a mejorar nuestro bienestar emocional.

¿Hipoteca o alquiler? Claves para tomar la mejor decisión

En cuanto a los factores que debemos tener en cuenta a la hora de escoger entre hipoteca o alquiler, Iranzo lo tiene claro: «el tiempo es una variable que cuenta mucho y es importante que cambiemos nuestra percepción, comprendamos el valor del dinero y entendamos que la deuda hipotecaria puede ser algo positivo si se enfoca con cabeza».

Tanto Enguix como Iranzo han podido comprobar que la ventaja más repetida al comprar una vivienda es la estabilidad y la seguridad brindada, dos factores que, a largo plazo, ayudan a ahorrar. Pero más allá de este equilibrio emocional y económico, también puede acarrear inconvenientes. Por ejemplo, en palabras de Enguix: «equivocarse y endeudarse por encima de nuestras posibilidades, que ocurre más a menudo de lo que pensamos».

Primer capítulo del podcast «Finanzas a tres bandas». / R. P.

Con respecto al alquiler, una de sus ventajas más evidentes pasa por la flexibilidad, porque otorga la posibilidad de cambiar de domicilio para adaptarse a un nuevo trabajo o buscar una opción más espaciosa si la familia aumenta. Pero hay que tener cuidado de no cometer el error de alquilar una vivienda cara porque, como detalla Iranzo, «tiene un costo de oportunidad muy alto en cuanto al ahorro que dejas de poder acumular».

A la espera de que el mercado del alquiler se estabilice, para poder plantearse una hipoteca Enguix encuentra elemental que la suma de las cuotas de préstamo a largo plazo nunca supere el 35 o 40% de los ingresos netos mensuales. «En España, culturalmente ha estado siempre muy vinculada la idea de ser propietario con la seguridad, el éxito y la estabilidad. Pero no en todas las ocasiones es lo mejor; a veces lo será comprar, y otras alquilar», confiesa.

Sergio Iranzo, CEO de Invernomics Real Estate. / R. P.

En resumen, no hay una respuesta única sobre cuál de las dos opciones es mejor o cuál es peor. Siempre va a depender de la persona, de su situación, de sus planes a futuro y de lo que tenga más sentido. Pero es muy importante desmentir que alquilar no implica tirar el dinero, como suele creerse. Y para ello, es importante fomentar la educación financiera, que a fin de cuentas será la que nos va a permitir «estudiar nuestro caso particular, planificarnos y ser capaces de tomar una decisión libre y sin prisas», concluye Enguix.

El podcast «Finanzas a tres bandas» estrenará un nuevo capítulo cada mes, con temas tan actuales como la educación financiera en los colegios, la moda de segunda mano o la economía circular.