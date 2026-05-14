Los momentos clave de Awa Fam en el estreno de la tercera temporada de Inspiradones

La tercera temporada de Inspiradones arrancó con una invitada muy especial: Awa Fam, una de las grandes promesas del baloncesto español y una jugadora que, con apenas 19 años, ya ha hecho historia dentro y fuera de la pista. En una conversación cercana y sincera, la jugadora del Valencia Basket habló de sueños, esfuerzo, familia y referentes. Estos fueron algunos de los momentos más destacados del episodio.

Uno de los momentos más emocionantes de la charla llegó cuando Awa Fam recordó cómo nació su sueño de jugar algún día en la WNBA. Creció viendo partidos junto a sus hermanos y admirando a las grandes estrellas del baloncesto estadounidense, sin imaginar que años después podría estar a las puertas de lograrlo.

“Siempre ha sido algo con lo que decía: ojalá estar ahí jugando”, confesaba. La jugadora reconoció que afrontar ese futuro ilusiona y da vértigo a partes iguales, aunque intenta mantener la calma y seguir centrada en el presente y en su trabajo diario con Valencia Basket. Aun así, admitía sentir “mariposas” al pensar que aquel sueño de infancia puede hacerse realidad.

A lo largo de toda la conversación, Awa mencionó constantemente a su familia, especialmente a sus padres, como uno de los pilares más importantes de su vida y de su carrera deportiva. Explicó que siempre han estado a su lado, apoyándola en cada paso y ayudándola a mantener “los pies en el suelo” pese a todo lo que está consiguiendo tan joven.

La jugadora habló con emoción de sus padres, llegados desde Senegal, y de cómo viven ellos cada uno de sus logros: “Se ilusionan más ellos de las cosas que yo”, contaba entre sonrisas. Para Awa, ese entorno cercano y humilde ha sido clave para afrontar la presión, mantener la tranquilidad y seguir disfrutando del baloncesto sin perder su esencia.

El episodio terminó con un mensaje dirigido a los jóvenes que atraviesan dudas, dificultades o momentos complicados. Awa Fam quiso lanzar una reflexión honesta sobre el deporte, pero también sobre la vida: habrá baches, momentos duros y situaciones inesperadas, pero lo importante es seguir adelante.

La jugadora insistió varias veces en una palabra: paciencia. “Las cosas llegan cuando menos te lo esperas”, afirmaba, animando a los jóvenes a ser valientes, confiar en su camino y rodearse de personas que realmente les aporten. Un mensaje sencillo pero poderoso de alguien que, pese a su juventud, ya sabe lo que significa convivir con la presión, el esfuerzo y las expectativas.

Nuevo episodio de Inspiradones, el 29 de mayo

La tercera temporada de Inspiradones continúa el próximo viernes 29 de mayo con un nuevo episodio y una nueva conversación protagonizada por otra mujer referente en su ámbito profesional.