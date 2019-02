El Ayuntamiento de Alzira garantiza este año siete mascletaes aéreas en Fallas

Isabel Aguilar, vicealcaldessa y regidora de Fiestas, ha mantenido una reunión de trabajo con Jaume Bohigues, presidente de la Junta Local Fallera, para tratar los puntos más relevantes de cara a las Fallas del 2019. Entre los acuerdos a los cuales se ha reunido hay que destacar el acuerdo adquirido entre ambos de garantizar las siete mascletaes del Concurso Nacional, entre el 13 y el 19 de marzo, que este año volverán a ser aéreas, después del trabajo realizado a lo largo de los últimos años para que fuera posible.

Este próximo jueves, 21 de febrero, tendrá lugar la firma de los contratos por parte de la regidora, el presidente de la Junta Local Fallera y los encargados de las pirotecnias que harán las disparadas. Otros acuerdos conseguidos en la reunión han sido la posibilidad de mantener el casal propio de la Junta Local Fallera durante los días de Fallas, así como la subvención por parte de Ayuntamiento y la Junta a todas las comisiones falleras que no disponen de casal propio. "Como regidora de Fiestas no puedo admitir que una de nuestras manifestaciones festivas más relevantes se quede sin uno de los emblemas más característicos de la fiesta como son las mascletaes, por eso he ofrecido al presidente de la Junta Local Fallera la posibilidad de ayudarlo para garantizarlas y Alzira no se quede sin la semana completa de espectáculos pirotécnicos", ha manifestado Aguilar.