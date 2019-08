España doblega a Rusia en la final del COTIF (0-4)

España venció por 0-4 a una desdibujada Rusia. El equipo de Oleg Levin se vio sorprendido por el mejor juego rival y no tuvo opciones. Fue un triunfo fraguado a través del juego con balón. La Rojita ha vencido en los ediciones masculina y femenina. Una gran noticia para el fútbol nacional. El futuro está más que asegurado.

La Rojita ya ganó 2-0 en el envite que disputaron ambos equipos en la fase de grupos, lo que la convertía en favorita. Sin embargo, cada partido es una historia y una final siempre es un libro abierto. Los rusos estuvieron presentes en la final del COTIF en 2018 y ahora encadenan dos subcampeonatos seguidos.

Jorge Vilda, seleccionador nacional femenino, fue el encargado de realizar el saque de honor, lo que dio pie a que el balón empezara a rodar por el verde. Fue Rusia, con un centro de Korstov que no halló rematador en el minuto 1, la primera escuadra que atacó con cierto peligro. Aunque ese lance fue un espejismo. La mejor jugada del arranque fue una falta lanzada por el jugador del Villarreal Morante, cuyo disparo golpeó la cruceta tras completar una bonita parábola. España dominaba gracias al control del esférico y los rusos esperaban su oportunidad. Un participativo Cedric intentaba percutir una y otra vez por la banda y en el minuto 15 un centro suyo lo sacaba un defensa ruso in extremis. Los futbolistas ataviados ayer con casaca roja intentaban soltarse un poco y el jugador de las categorías inferiores del Levante Sevikyan -que ayer cumplió 18 años siendo el mayor goleador del torneo- centró desde la derecha y dos compañeros suyos se complicaron a la hora de rematar.

Corría el minuto 19 cuando el alcoyano Saúl Ais decretaba una pausa para beber y el partido no tardaría en cambiar. España reanudaba su control del juego y el primer gol no se hizo esperar. Baena, canalizador del ritmo de la Rojita, protagonizó una intensa conducción y su tiro desde la media luna lo paró Poletaeav, quedándose vendido. El jugador del Atlético de Madrid Cedric recogió el rechace y su disparo perforó la red. El 1-0 llevaba la justicia al marcador. Un minuto después Korstov -el mejor de su equipo- intentaba contestar con un disparo de larga distancia que no encontró portería.

Y el electrónico se volvió a mover. Roberto González, perteneciente a las filas del Betis, firmaba en el 31' uno de los goles del COTIF. Tras una pared con su delantero, el '17' de España tiraba de clase, regateaba a dos rivales con un gran giro de tobillo y su disparo con el exterior se colaba por la escuadra de la portería rusa. Un tanto por el que merece la pena pagar una entrada. El 0-2 descolocó a la escuadra rusa. A pesar de contar con un día más de descanso, los jugadores de Oleg Levin se veían sobrepasados. El marcador al descanso era más que justo.

A la vuelta de vestuarios, los rusos tiraron de pundonor y presión, pero fue un esfuerzo sin resultado. Y el triunfó español se certificó en el 51', cuando Baena rubricó el tercero de la Rojita tras un centro del jugador del Levante Toni Herrero. El '10' de España lleva la manija de la selección y ha sido nombrado con toda justicia MVP del torneo. Recordará para siempre su paso por el verde de Els Arcs.

Los rusos lo tenían muy difícil con tres goles en contra y la expulsión de Mokhabaliev, por doble amarilla, enterró todas sus opciones. Han hecho un gran torneo, pero la final solamente tuvo un color: el blanco y gris de la ayer selección visitante. De hecho, el marcador pudo ser más abultado ya que Soto erró en el 66' un penalti que el mismo había causado con una meritoria jugada personal. Y aún caería un cuarto gol, con un centro desde la izquierda que Latasa envió a la red gracias a un certero testarazo. El 0-4 final es merecido. España se corona en la edición 2019 del COTIF gracias a un gran juego combinativo, acompañado de buenos resultados por la efectividad atacante. El público despidió a la Rojita con la ola. Todo fue a pedir de boca para ellos.

Ficha técnica:

Rusia: Poletaev, Litvinov, Sadulaev (Klimov, 57'), Chelidze (Anisimov, 46'), Osmolovskiy (Molchanov, 41'), Zavarukhin, Sevikyan (Chistiakov, 57'), Mokhabaliev (r), Maradishvili, Kortsov, Bozhenov (Klimov, 57')

España: Fortuño, Toni (Estacio, 57'), Armenteros (Soto, 52'), Morante (Pérez Cea, 57'), Marc Tenas (Jon Pacheco, 52'), Baena (Latasa, 52'), Cedric, Roberto González (Ismael Ruiz, 41'), Beñat (Collado, 41'), Sergio Santos (Mika, 57'), Casas (Adrián, 57')

Goles: 0-1. M. 26: Cedric; 0-2. M. 31: Roberto González; 0-3. M: 52: Baena; 0-4. M.80: Latasa

Árbitro: Ais Reig, Saúl. Amonestó a Sadulaev, Molchanov, Korstov y expulsó a Mokhabaliev por doble tarjeta amarilla, de Rusia.

Observaciones: Partido disputado en Els Arcs (l'Alcúdia) ante 9.000 personas. Jornada final del COTIF.