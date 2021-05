L’Ajuntament de Cullera va presentat ahir al veïnat del passeig Doctor Alemany el projecte de rehabilitació que transformarà el centre urbà de Cullera. Una reforma integral que permetrà solucionar la problemàtica dels episodis de fortes pluges al mateix temps que dotar-la d’un entorn que afavorisca la millora social i econòmica. Així ho explicà l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor, junt amb l’arquitecte local i redactor del projecte, Rafa Grau, en una sessió a l’Auditori Municipal que va reunir més de 120 veïns i propietaris de comerços i establiments de restauració.

De fet, Mayor destacà que amb esta reforma s’enceta la remodelació de l’avinguda principal del centre de Cullera, i «ho fem primer per la necessitat de que quan plou no es convertisca en un barranc que inunda les cases i els baixos dels locals; i segon per donar-li una altra imatge a un carrer que hui en dia és un pàrquing que passarà a ser un espai semipeatonal».

Cal assenyalar que, junt amb este projecte, i les reformes al Barri del Pou i de la plaça la Verge, l’Ajuntament de Cullera treballa en una canalització de les aigües pluvials per intentar que tota l’aigua canalitze i vaja per baix dels carrers diferenciant-la de les aigües fecals, segons va explicar Mayor.

Pel que fa als elements amb els que comptarà esta nova versió del passeig, l’arquitecte va detallar que «la part principal es la peatonalització, crear elements per poder estar, vegetació que ens done ombra en estiu, elements d’aigua i espais agradables perquè tot estiga interconnectat i canviar radicalment el concepte que tenim del centre urbà».

Amb un pressupost d’1,5 milions d’euros cofinançat per la Diputació de València i l’Ajuntament de Cullera gràcies al superàvit aconseguit en l’anterior exercici, l’obra pretén fer d’una via de circulació de vehicles una gran avinguda per a les persones i la vida dels negocis. La previsió és que els treballs tinguen una durada de sis mesos i que comencen abans de l’estiu.