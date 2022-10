Decenas de profesionales sanitarios se han manifestado esta mañana junto a la puerta del área de Urgencias para protestar por el colapso que sufre el servicio por la falta de personal y la presión laboral que arrastran.

El sindicato UGT ha señalado que resulta "evidente que el hospital es pequeño para la población que tiene que atender y junto con la falta de personal está generando una situación de colapso que afecta en mayor medida a servicios como Urgencias, la UCI o el área quirúrgica y que se agrava en épocas del año concretas".

Los representantes de UGT lamentan que la Conselleria de Sanitat haya sido "incapaz de resolverlo" en cuatro años de gestión pública pese a demostrar que puede reforzar la plantilla "como quedó demostrado durante la pandemia", por lo que exige "soluciones urgentes y necesarias".

UGT reprocha que el área quirúrgica se haya ampliado" sin suficiente dotación de personal y además los fines de semana no está operativa, con lo cual si hay pacientes pasan a cargo de la UCI", donde la complejidad de los pacientes "no se corresponde con el ratio de personal necesario".

El Servicio de Urgencias, según subraya el sindicato, "se colapsa continuamente porque no está dotado con suficiente personal, falta espacio y recursos" para atender a tantos pacientes pendientes de ingresos "que se acumulan por los pasillos en situaciones indignas".

Para los sindicalistas de UGT "no vale la excusa que siempre dan, de que es normal y habitual en esta época del año" y defienden que los pacientes "no deberían nunca recibir esta atención tan precaria y el personal que tan aplaudido fue en la pandemia ya no puede más".