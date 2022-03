En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Womenalia te invita a sumarte a la campaña lanzada en colaboración con Naturgy, ENGIE, NTT Data, Amazon y Prensa Ibérica.

Y es que la desigualdad entre hombres y mujeres está tan presente en nuestro día a día que en ocasiones pasa inadvertida. Por ese motivo, queremos hacerla visible a través de la reflexión; utilizando ejemplos cotidianos en la vida de cada persona, ponemos de manifiesto la diferencia de oportunidades que seguimos viviendo.

Porque no sólo es que se mantenga una brecha salarial entre hombres y mujeres que gira en torno al 20%, es que una mujer tiene un 30% menos de posibilidades de ser llamada a ocupar un puesto laboral frente a un hombre de las mismas características, y las emprendedoras tienen un 60% menos de probabilidades de recibir financiación para sus proyectos.

"La diversidad es el rasgo diferenciador de una organización siempre que sea una estrategia real y efectiva" Cristina Fernández Castro - Manager Relaciones laborales ENGIE en España

Veámoslo con detalle.

Puestos directivos

A pesar de que, según el más reciente estudio global de Grant Thornton ('Women in Business 2021'), el 31% de los puestos de liderazgo están en manos de mujeres en todo el mundo, otro estudio de Deloitte “Mujeres en los Consejos de Administración: Una perspectiva global” señaló que en lo que respecta a los consejos administrativos a nivel mundial, las mujeres ocupan solo 19,7% de los puestos. Aun así, con estos resultados, Deloitte ha dado unas conclusiones no tan desesperanzadoras. Será 2041 el año en que podríamos alcanzar la paridad en lo que respecta a los puestos directivos, siempre y cuando no bajemos el ritmo.

Ahora bien, dado que otro informe publicado en 2021, Informe Oliver Wyman “Haciendo visible lo invisible” revela que las mujeres tardan una media de cinco años más que los hombres en alcanzar puestos directivos, de modo que es preciso empezar a hacer algo para revertir esta tendencia. Máxime si tenemos en cuenta que, según indica el informe, estos son los grandes obstáculos que influyen directamente:

En cuanto a liderazgo, se valora negativamente un exceso de confianza o decisión por parte de las mujeres .

. Las mujeres se centran más en el desarrollo de habilidades y los hombres cuidan más sus relaciones y el networking, lo que ayuda en procesos de promoción

y los hombres cuidan más sus relaciones y el networking, lo que ayuda en procesos de promoción Las mujeres se caracterizan por una mayor desconfianza y escasa autovaloración de habilidades, lo que hace que no consigan destacar ni quedar en el 'top of mind' de quienes toman decisiones.

"Las organizaciones que no cuenten con una plantilla diversa se están perdiendo muchas ventajas respecto a aquellas que sí la tienen" Irene Ogea - Responsable de RSC ENGIE en España

Si lo analizamos por países, pareciera que Europa no está tan avanzada como podríamos pensar, ya que, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los países que están a la cabeza con más mujeres en posiciones directivas son Botsuana (55,2%), Filipinas (53%) y El Salvador (46,7%); le sigue Rusia con el 45,7% y Suecia con 42,3%. España ocupa el décimo lugar con un 35%.

Cabe preguntarse si en un par de años estas cifras seguirán siendo las mismas. Lejos de ser pesimistas, hay que tener en cuenta que estos datos son de 2021 y, como han explicado numerosos expertos, habrá que esperar al menos un par de años más para medir los efectos que la Covid ha tenido en el avance de la paridad de género. Por lo pronto, sabemos que hay muchos esfuerzos que algunos gobiernos, empresas y organizaciones están haciendo para que esto no ocurra.

Contratación

Una mujer tiene un 30% menos de probabilidad de ser convocada a entrevistas para ocupar un puesto frente a un hombre con las mismas características, según las conclusiones Observatorio Social la Caixa.

Las conclusiones de este estudio se extrajeron a partir del envío de currículums ficticios de personas de entre 37 y 39 años a 1.372 ofertas de trabajo reales en Madrid y Barcelona y el posterior análisis de las respuestas de los empleadores. Así, para cada vacante ofertada se enviaban dos pares de currículums equivalentes, con la única diferencia de que, en un caso, se trataba de una candidata mujer y, en el otro, de un hombre. Siendo constantes el resto de las características de los candidatos y de las ofertas, las posibles diferencias observadas en las respuestas de los empleadores se interpretaron como señal de sesgo de género en la contratación.

"Entendemos la diversidad e inclusión como fuente de talento, como elemento estratégico y eje transversal de cultura" María José Sánchez - Responsable de Recursos en Renovables, Nuevos Negocios e Innovación de Naturgy

Este mismo estudio de La Caixa señala que, además, si eres madre tienes un 35,9% menos de probabilidad. Estas cifras se repiten alrededor del mundo y por ello hay una serie de acciones que tratan de revertirlas: permisos de paternidad y maternidad en las mismas condiciones, los currículums ciegos, cuotas de género en determinados niveles e incentivos y subvenciones a la contratación de mujeres en las empresas. No solo esto, se debe apostar por los trabajos de cuidados, de manera que esa descarga solo la reciba la mujer. Los gobiernos y las empresas deben apostar por ello.

Emprendimiento femenino

Según un estudio de Harvard Business School, las emprendedoras tienen un 60% menos de posibilidades de recibir financiación.

En 2019 el 48% de las iniciativas emprendedoras en España estaban lideradas por mujeres. Hoy no superan el 40%. Y son las mujeres de entre 35 y 44 años las que emprenden en mayor medida que los hombres en esa misma franja de edad. Estas cifras se desprenden del más reciente informe del Global Enterpreneurship Monitor (GEM) que además nos señala que la percepción de oportunidades a la hora de emprender es inferior en las mujeres: un 14,5% frente al 18,4% de los hombres. No solo esto, el miedo al fracaso es mayor en las mujeres 66,6% frente al 61,4% en los hombres. Y es que ya sabemos que debemos atrevernos más, pero atrevernos también con seguridad. Por ello, en este informe las mujeres emprendedoras reclaman más formación, oportunidades de financiación y apoyo en el proceso de emprendimiento.

"El que una organización tenga conexiones entre personas de diferentes sesgos y con habilidades diversas crea un mayor valor para su empresa" Carolina Ubis - Responsable de comunicación de ENGIE en España).

Brecha salarial

La maternidad dispara la brecha salarial. A los 50 años la cifra crece hasta el 20%. (Informe Mundial sobre Salarios 2020 – 2021 OIT).

Este informe de la OIT concluye que, ante la crisis generada por la Covid, las mujeres se han visto más perjudicadas que los hombres. “De las estimaciones basadas en una muestra de 28 países europeos se desprende que, sin los subsidios, en el segundo trimestre de 2020 la pérdida salarial para las mujeres hubiera sido del 8,1% frente al 5,4% para los hombres”. Esto se debe principalmente a la reducción de horas de trabajo y es algo que en Womenalia hemos mencionado recientemente.

La Brecha Salarial de Género aumenta no por la supresión de puestos de trabajo sino por la disminución de horas trabajadas. La OIT habla de un incremento en la brecha de 24% a 36%. En el caso de la Unión Europea, España ocupa el segundo lugar en esta brecha, por detrás de Portugal.

"Nuestra energía es sinónimo de desarrollo y evolución para toda la sociedad, por igual, y no entiende de diferencias entre hombres y mujeres" Alberto Moro - Responsable de Recursos en UFD, Naturgy)

La maternidad, la temporalidad de los contratos laborales, el trabajo de cuidados y la edad, son algunos de esos factores que acompañan a las mujeres y que nos coloca en total desventaja con los hombres. Las cifras lo dicen. Falta ver las que trae el análisis post pandemia.

Tareas domésticas

Las mujeres dedican 12 horas y media más que los hombres a la semana, casi el doble que ellos. Sin remuneración (Eurostat).

Otro estudio publicado por el Observatori del Treball i el Model Productiu de la Generalitat determina que el 54% de las mujeres trabajadoras carga con la mitad o más de los quehaceres de la casa, mientras que un 45% de trabajadores varones reconoce hacer menos de la mitad, casi nada o directamente nada en casa.

Estos datos reflejan que la mujer sigue asumiendo una triple carga: el trabajo productivo, el trabajo reproductivo –especialmente con la maternidad– y el trabajo de cuidados.

Y la pandemia ha sido causante de que estas horas dedicadas a tareas domésticas aumenten más en diferentes regiones. Por ejemplo, en América Latina, según un estudio de Interamerican Development Bank, en el periodo marzo de 2020 a febrero de 2021, las escuelas en dicha región han estado cerradas 158 días en promedio frente a los 95 días en el resto del mundo. Las consecuencias revierten en un aumento de las horas dedicadas a los cuidados por parte de las mujeres especialmente.

Según ONU Mujeres (2015) y la Organización Internacional del Trabajo (2019), las mujeres invierten tres veces más horas que los hombres para el desarrollo de estas actividades no remuneradas. Es evidente que con la pandemia han aumentado. En una encuesta realizada por Deloitte en 2020 a más de 400 mujeres económicamente activas de nueve países, el 82 % de las mujeres mencionaron haber sido afectadas negativamente por la pandemia y el 65 % señaló contar más responsabilidades en la realización de tareas de hogar.

Trabajemos juntos por un mundo con las mismas oportunidades

Esta campaña busca ser una invitación a la reflexión. Utilizando ejemplos cotidianos en la vida de cualquier persona, extrapolamos los datos de desigualdad en el ámbito laboral y del emprendimiento a situaciones en las que sería imposible pasar por alto esas diferencias.

Ser consciente de nuestra realidad es el primer paso para poder cambiarla. Y lo hacemos gracias al apoyo de empresas que están impulsado ese cambio como Naturgy, NTT Data, ENGIE, Amazon y Prensa Ibérica.

#MásFáciljuntxs

"Nos sumamos a este día con el compromiso de NTT Data para reconocer el talento del 50% de la población. Todavía hay muchos sesgos en todos nosotros que suponen limitaciones de igualdad de oportunidades para muchas mujeres" Roberto Sánchez Romero - ,Global Head of Culture & Talent & Diversity de NTT DATA

Impulsando a emprendedoras digitales

Por todo ello y en paralelo a esta campaña, Womenalia junto a IE University y Amazon apuestan por seguir apoyando a la mujer emprendedora. En esta ocasión, con un evento de formación, bajo el nombre 'Mujeres que rompen barreras' que pretende ser un punto de encuentro para emprendedoras que buscan dar un paso más en la constitución de sus negocios digitales y que se encuentra enmarcado dentro del programa 'Despega' de Amazon, que tiene el objetivo de formar a 50.000 pymes y personas emprendedoras para que se digitalicen antes de 2025.

“A través de esta colaboración con Womenalia e IE University queremos ayudar a las mujeres emprendedoras a desarrollar las competencias necesarias para vender globalmente y asentar los cimientos de la venta online para tener éxito durante años, ya sea con Amazon, o a través de otros servicios online”, afirma Mariangela Marseglia, Vicepresidenta y Directora General de Amazon para Italia y España.

A día de hoy, 13.000 pymes ya han participado en su programa 'Despega' y un total de 14 colaboradores públicos y privados se han unido a apoyar a las pymes en su digitalización e internacionalización. Entre ellos, se encuentran instituciones como ICEX, asociaciones como CEPYME o AECOC y los gobiernos autonómicos de Cataluña, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Galicia

El evento, que podrá seguirse de manera presencial y en streaming, tiene como objetivo dotar a las asistentes de herramientas, conocimientos, inspiración e ideas para que puedan poner en marcha sus negocios de forma eficaz y real.

Tendrá lugar en las instalaciones de IE University (Paseo de la Castellana, 259- Madrid) este 8 de marzo de 9:00 a 16:30 (CET) y se retransmitirá en streaming a través de emprender.womenalia.com.

A lo largo de la sesión, conducida por la locutora radiofónica y presentadora de televisión Luján Arguelles, varios expertos en estrategia y marketing digital del IE University aportarán las herramientas necesarias para que las asistentes aprendan a fomentar su creatividad y a gestionar una comunicación estratégica para emprender con éxito.

En la apertura del evento participan doña María Peña Mateos, consejera delegada de ICEX; Ruth Díaz, vicepresidenta de Amazon Fashion en Europa, y María Gómez del Pozuelo, CEO de Womenalia. Clausurará el evento Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Los temas a tratar girarán en torno a ventas, marketing digital, marca personal y emprendimiento controlado, así como una ponencia a cargo de Laura Rojas-Marcos, doctora en Psicología que centrará su reflexión sobre “Comunicarse saludablemente y cómo gestionar la tiranía de los deberías”.

Un año más, Womenalia cuenta con aliados muy especiales como Naturgy, ENGIE, NTT Data, Amazon y Prensa Ibérica para construir una sociedad igualitaria porque, como nos demuestran, es #MásFácilJuntxs.