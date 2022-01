La delegada del Gobierno en la C. Valenciana, Gloria Calero, aseguró ayer que la Policía Nacional «ya ha identificado» a los autores de la violación grupal ocurrida en Mislata, aunque, dijo, que todavía no se han practicado detenciones. Calero realizó esa afirmación a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa convocada para ayer en la que la delegada realizó el balance para la C. Valenciana de la mitad de la legislatura.

Al ser inquirida sobre la violación en grupo que sufrió una mujer el pasado 3 de enero y de la que informó en exclusiva Levante-EMV a principios de esta semana, la delegada afirmó que ya están identificados los presuntos autores, seis en total, aunque no aportó más datos esgrimiendo que no quería perjudicar una investigación que aún continúa abierta, y en la que todavía no se han producido detenciones. Los hechos, tal como ha venido informando este diario, ocurrieron el 3 de enero, cuando los ahora investigados acorralaron a la mujer, a la que conocían porque vivía cerca de ellos en ese momento, y la sometieron a tocamientos y penetraciones mientras la insultaban, vejaban y se mofaban de su discapacidad psíquica. La mujer, de 39 años y que desde hace una semana vive en un lugar de protección, a salvo de los presuntos agresores y de la situación de vulnerabilidad económica que sufría, llevaba tiempo sufriendo abusos y penetraciones por parte de uno de los ahora investigados, aunque no lo había denunciado por temor a las represalias. De hecho, solo dio el paso de denunciar cuando los presuntos agresores, que según ha desgranado la habían amenazado varias veces con matarla a ella y a su novio si acudían a la Policía, después de que varios de ellos le pegaran cuando les recriminó lo que le habían hecho a su novia.