La policía judicial de la Guardia Civil de Alfafar detuvo la semana pasada a un monitor encargado del comedor escolar de un centro público de un municipio de l’Horta, que este periódico no revela para preservar el anonimato de los menores, acusado de los delitos de exhibicionismo y provocación sexual, así como de presuntos abusos por tocamientos leves, que todavía están en fase de investigación a la espera de tomar declaración a las víctimas, niñas de entre once y trece años.

El arrestado, de 35 años y sin antecedentes penales, ha quedado en libertad con cargos y una orden de alejamiento que le prohíbe aproximarse a menos de 500 metros del centro escolar donde se produjeron los hechos. No obstante, el Código Penal no contempla como medida cautelar la prohibición de apartarlo de cualquier actividad que tenga relación con menores de edad si no es por condena tras un juicio, con lo que este verano podría seguir desempeñando labores con niños en campamentos u otros centros que desconozcan el proceso judicial que tiene abierto.

Hay al menos quince víctimas menores de edad, niñas de 6º curso de primaria, a quienes el detenido habría mostrado imágenes y vídeos pornográficos, realizado comentarios obscenos e incluso intentado ligeros tocamientos por encima de la ropa. Además, al menos tres de las menores aseguran que este profesor –tiene la carrera de Magisterio– encargado del comedor de su colegio, les habría enseñado el pene.

El juez lo ha dejado en libertad con una orden de alejamiento de 500 metros respecto del centro educativo

Los primeros casos de exhibicionismo se dieron a finales del pasado mes de marzo, aunque el director del colegio no los puso en conocimiento de la Guardia Civil hasta mayo, casi dos meses después, porque según esgrimió a los agentes, estaba haciendo sus propias «averiguaciones» por si realmente era así o se lo estaban inventando las alumnas.

Después de que la Guardia Civil se hiciera cargo de la investigación, quienes realmente están capacitados para ello y tras tomar declaración a cerca de una veintena de menores que se quedan en el comedor escolar, los agentes de la policía judicial de Alfafar procedieron a la detención del presunto autor de un delito de exhibicionismo delante de menores. Las investigaciones prosiguen para esclarecer si también habría abusado de alguna de las niñas.