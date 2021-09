Alba Reche: "Se confunde ser tolerante con respetar"

Cantautora, compositora y artista plástica. Alba Reche quedó segunda en la décima edición de Operación Triunfo y con su primer álbum fue nominada a los Grammys. El día 30 actuará en La Marina Sur.

¿Es Alba Reche tan transparente como parece?

Lo intento, es lo mínimo que puedo hacer por mí y por la gente que me escucha.

¿Y no te da miedo mostrarse tan desnuda ante el público?

A veces sí, pero siento que si no es así no podría hacer lo que hago porque no me sentiría bien con ello. Mostrarme como soy es parte de mi trabajo. Siento ser vulnerable pero no le tengo miedo a eso.

Para componer ¿en qué piensas? ¿siempre tienes claro lo que quieres contar o va fluyendo?

Depende del día. Hay veces en las que sí tengo el tema pensado y hasta que no lo escribo no me lo quito de la cabeza. Una vez escrito ya es otro tipo de herida, es como que ya se está curando. Otras veces, sin embargo, escribo de lo que me preocupa o siento en ese momento.

¿Hoy de qué escribirías?

Hablaría de moverme, de ir buscando donde tengo que estar y de saber dejar cosas atrás. Estoy haciendo una mudanza y estoy tirando muchas cosas a la basura.

¿Percibes, a veces, que ser tolerante es más postureo que realidad?

Ser tolerante es muy difícil cuando eres un buen tolerante. Creo que hay gente que confunde ser tolerante con respetar y eso no es. ¿Postureo? creo que estamos intentado informarnos cada vez más y eso me hace ver luz al final del túnel.

Eres activista tanto en el movimiento feminista como en apoyo al colectivo Lgtbi. ¿Te supone muchos quebraderos de cabeza?

Creo que están bastante normalizados ambos, pero también estamos bastante castigados. Profesionalmente esto puede crearte una contra muy grande porque, si de repente un alcalde no quiere que toques en su ciudad, tu no tocas, y esto es lo que conlleva la exposición de este tipo. A mí, lo que dicen en las redes sociales me da igual porque estoy muy segura de lo que hago y muy tranquila. Me gustaría, eso sí, que fueran un poco más amables con los insultos, pero bueno, habla más mal de ellos que de mí.

¿Vuelve la censura?

¿Hay alguien que lo duda? Lo de Zahara en Toledo pasó solo hace un mes. Que una concejalía quiera quitar un concierto porque sale una imagen con la que ellos no comulgan y que eso venga desde un partido como Vox, demuestra cómo un partido político puede hacerte boicot. Y sí, sigue pasando. A mí, al menos que yo sepa, no me ha pasado. La gente me suele tratar muy bien y he sido muy feliz en todos los sitios en los que he estado tocando.

¿La popularidad te coarta a la hora de decir o hacer algo? ¿te sientes juzgada?

Sí, pero es un proceso al que hay que adaptarse.

¿Y cómo lo llevas?

Depende del día. Han pasado ya tres años desde que empezó todo este revuelo, y sí, hay momentos en los que me cuesta mucho y días en los que estoy de bajón y no me apetece dar la cara pública, pero ahí también está la gracia. A veces, cuando me pasa esto, desaparezco tres días y me siento menos culpable. Al principio sí que me generaba bastante ansiedad, pero eso ahora lo tengo más controlado.

¿Éste es un buen momento para las cantautoras?

Sí, porque cada día se nos contrata más y tiene más en cuenta en los circuitos musicales y en los festivales. Pero ojo, también hay festivales en los que no hay mujeres en el cartel, ni delante ni detrás, y eso no se puede consentir. No tiene sentido.

En tu música te alejas de lo comercial. ¿Buscas ser una marca?

Creo que eso tiene que ir contigo. Todo artista es una marca en sí. Todos los que nos dedicamos a esto buscamos, aunque sea sin pretenderlo, que se nos reconozca cuando se nos escucha y eso ya te convierte en marca. Yo realmente estas cosas no las pienso pero es la gente la que te coloca en uno u otro lugar. Yo trabajo y lucho por ser fiel a mi misma pero como se me valore ya no depende de mí. Lo que sí agradezco, y muchísimo, es a toda la gente que quiere escucharme.

¿Tenías claro que querías tomar las riendas de tu carrera musical?

Clarísimo.

¿Siempre haces lo que te apetece?

Sí, incluso a veces hago cosas que no me apetecen porque pienso que es lo que tengo que hacer y ya está. Eso también es tomar decisiones en tu carrera.

¿Hacia dónde discurre tu crecimiento profesional?

Sigo haciendo canciones y me estoy planteando futuros proyectos y cómo abarcarlos. Quiero aportar cosas nuevas. Estoy pensando, tras dos discos, salir ya fuera. Es el momento de conocer mundo y componer por ahí con otras personas.

¿Eso significa que La pequeña semilla ya ha germinado?

Está en ello.