¿Sabes quién es tu madre?

Todo es mentira. Esa es la conclusión a la que llega Andy después de que una visita a un centro comercial con su madre acabara en violencia. Cuando el resto de personas actuaban con temor, su madre, Laura Oliver, parecía conocer al tipo que estaba causando tanto alboroto. Este es el arranque de «¿Sabes quién es?» la nueva serie de Netflix que se estrena hoy. Protagonizada por Toni Collette (El sexto sentido, Little Miss Sunshine) y Bella Heathcote (Sombras tenebrosas), este thriller sigue la pista a una madre y una hija que se enfrentan a una amenaza imprevista, originada por el pasado de la matriarca. Está dirigida por Minkie Spiro, quien ha participado en las series «Genius» o «Barry».

Después de treinta años escondiendo su verdadera identidad, los eventos tras salvar a su hija de una muerte inminente empiezan a salir a la luz para una Laura que se ve envuelta en un ir y venir entre los descubrimientos de su hija y resguardar tanto su integridad como la de Andy. Mientras poco a poco la joven se comienza a dar cuenta sobre lo que creía que era su dinámica familiar, cómo era realmente y cómo ha cambiado de pies a cabeza.

Este un tipo de thriller que estamos viendo mucho en el cine en los últimos años. Es el caso de Perdida, la película de David Fincher protagonziada por Ben Affleck y Rosamund Pike.

Esta serie de Netflix está producida por la misma empresa que «Big Little Lies», la serie de HBO que se ganó el beneplácito de la crítica con las estupendas interpretaciones de Reese Witherspoon y Nicole Kidman.

«¿Sabes quién es?» es la adaptación de la novela de Karin Slaughter, Pieces of Her, publicada en 2018, considerado uno de los mayores bestsellers de los últimos años según The New York Times.

Otro de los estrenos más esprados de la plataforma es la segunda temporada de «Los Bridgerton», la serie que adapta la saga literaria de Julia Quinn. La plataforma confirmó que seguiría escrupulosamente la historia ideada por la autora, por lo que el siguiente protagonista de la trama será Anthony Bridgerton, el hermano mayor de la familia. La nueva entrega contará con el fichaje de Simone Ashley («Sex Education», «Broadchurch»), quien interpretará a Kate Sharma, un joven nueva en la alta sociedad de Londres.