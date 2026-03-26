El Festival de Titelles del Cabanyal-Canyamelar se vuelca esta edición en los cuentos clásicos

Este fin de semana, los días 27, 28 y 29 de marzo, regresa al TEM el Festival de Titelles al Cabanyal-Canyamelar. La programación se ha dedicado este año a un tema universal, los cuentos clásicos. Así, a través de diferentes lenguajes y técnicas, se brindarán al público familiar diferentes visiones e interpretaciones de relatos tan conocidos como ‘La Cenicienta’, ‘Blancanieves’, ‘Juan sin miedo’, ‘El gato con botas’ y ‘El patito feo’.

Las representaciones se realizarán tanto en el TEM como en el Teatro La Estrella, con la programación de compañías internacionales como Zaches Teatro (Italia) y Caricata Teatro (Portugal), y de nacionales, caso de Tropos Teatro (Madrid), Titeres Etcétera (Andalucía) y La Estrella (Valencia).

“Cada año intentamos ofrecer un programa variado que permita a la audiencia conocer y descubrir el amplio mundo de las marionetas. Durante estos tres días, el Cabanyal-Cayamelar será un barrio titiritero”, ha declarado la directora del festival, Maite Miralles, fundadora junto a Gabriel Fariza del Teatro La Estrella.

La Compañía Tropos será la encargada de hacer su irreverente versión de ‘Blancanieves’. / ED

El 27 de marzo, a las 19:30, el TEM acogerá ‘El gato con botas’, a cargo de la compañía La Estrella, quienes se sirven de humor, teatro de objetos, marionetas, circo y juguetes de madera para desarrollar las aventuras de este personaje que solo necesitará un sombrero, unas botas, una moneda de plata y mucha astucia para hacer cumplir los sueños de su amo, el Marqués de Carabás.

La programación continuará el día siguiente, 28 de marzo, con el taller creativo ‘Cuentos en familia’ a cargo de los portugueses Caricata Teatro en el Centro Cultural Escorxador. La compañía representará ‘Juan sin miedo’ esa misma tarde en la Sala Cabanyal del Teatro La Estrella.

‘El gato con botas’, a cargo de la compañía La Estrella. / ED

El TEM se convierte en una gran chimenea habitada por duendes

La programación del sábado se completará con ‘Cenicienta’, de la compañía italiana Zaches Teatro. El escenario del Teatre El Musical, a la vez realista y simbólico, estará ocupado por una gran chimenea llena de humo y hollín habitada por pequeños duendes, los Cenerine. A través de estos personajes se narra una historia que más que tratar sobre la búsqueda del Príncipe Azul, es un cuento de hadas iniciático en el que el arduo camino hacia la madurez implica romper con el pasado.

La mañana del domingo, 29 de marzo, el Teatro La Estrella abrirá sus puertas a la Compañía Tropos para su irreverente versión de ‘Blancanieves’, tan terrorífica como alocada y ejemplar.

Finalmente, por la tarde, Títeres Etcétera subirán a las tablas del TEM ‘ Andersen, el patito feo ’ . Los granadinos nos sumergirán en la conocida historia de este ánade y en la infancia de su autor, el escritor danés Hans Christian Andersen (1805-1875), quien le dio a esta obra la condición de autobiográfica. Por su físico, torpeza y baja clase social, el autor sufrió acoso y rechazos. Halló su refugio en la literatura, el teatro, los títeres y los recortables.

El espectáculo se inspira además en una parte menos conocida del legado de Andersen: los papeles recortados que hizo durante toda su vida, también con el objetivo de contar historias.