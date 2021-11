La Unitat de Normalització Lingüística ha presentat als patis del palau Scala de la Diputació de València la campanya de foment del valencià destinada al comerç local. La campanya lliga els valors de proximitat, qualitat i confiança que caracteritzen tant el comerç de barri i de mercat com la llengua pròpia, el valencià.

La diputada de Normalització Lingüística, Dolors Gimeno, ha destacat que la campanya «actua en el comerç local perquè és un sector clau en el desenvolupament de la societat valenciana i naix amb vocació de continuitat”. La campanya, és a més, «fruit de la coordinació institucional amb la conselleria d’Edudació, Cultura i Esport, i arribarà a les botigues i mercats, i que tots els pobles que pertanyen a la Xarxa de Serveis Lingüístics la podran utilitzar i adaptar».

Amb el lema «Som de barri, de ciutat, de botiga i de mercat», la Unitat de Normalització Lingüística ha completat una campanya que es concreta en carros de la compra i bobines de paper d’embolicar destinats a ser distribuïts entre les botigues del comerç de proximitat.

El lema compta amb frases adjacents com ara: «bon dia», «guarda-me’n per a demà», «qui va ara?» i «m’ho recomanes?», que duen implícits la complicitat i el bon veïnat. Valors que vol transmetre també la campanya.

Retolar en valencià

No és la primera campanya dedicada al comerç local que fa la Unitat de Normalització Lingüística. De fet, tots els anys, juntament amb les oficines de promoció del valencià dels ajuntaments, llança la campanya de rebaixes i descomptes. Cartells en format vertical i horitzontal que decoren els aparadors de les botigues per indicar que comença la temporada de preus baixos. La campanya incorpora unes targetes amb els adverbis «abans» i «ara» per a mostrar el preu original i el rebaixat. És precisament la reivindicació de l’adverbi de temps «abans» la que justifica tota la campanya. També són autors de la campanya de senyalística en valencià. Es tracta d’una caixa que inclou set plaques adhesives on posa «Magatzem», «Prohibit fumar», «Privat», «Lavabos», «Hòmens», «Dones», «Adaptat» i «WI-FI debades», una altra amb les inscripcions «Obert-Tancat» i l’horari; i els adhesius a doble cara d’«Espenteu-Estireu» i «Endavant, l’atenem en valencià». Precisament, la frase que decora la porta d’entrada a un establiment que usa la llengua pròpia.

Proximitat i sostenibilitat

Les persones sàvies diuen que «millor que netejar és no embrutar», per això també és cert que la millor bossa de plàstic és la que no es crea: usar el carro a l’hora de fer la compra és una opció intel·ligent, per ecològica i sostenible. Vas caminant, no uses plàstic i dones suport al comerç del barri.

Un lloc on saps que eres més que una xifra de compradors, on les paraules «clienta» o «parroquià» impliquen un tracte proper i, més encara, en la teua llengua, el valencià. Com diu una altra de les campanyes de la Unitat de Normalització Lingüística, en aquella ocasió dedicada als forns: «En valencià, està més bo».

La Diputació de València, a través de la Unitat de Normalització Lingüística, ha impulsat la creació de premis a l’ús del valencià en el comerç local en diferents ajuntaments de la província de València.

Ells seran els destinataris dels carros de la compra i les bobines de paper: Alzira, Algemesí, Montserrat, Silla, Massamagrell, Burjassot, Quart de Poblet, Corbera i Catadau, Canet d’en Berenguer, Alboraia i Xàtiva.

Els nostres fabricants i artistes

Els carros de la compra han sigut fabricats per l’empresa Rolser, ubicada a Pedreguer. Les bobines de paper d’embolicar, fetes per Manipulats del Paper Martínez, de l’Orxa, es distribuiran entre els forns i les pastisseries.

El disseny de la campanya, dels creatius de La Casa Cantonera, s’amplia amb un vídeo promocional de Nat Estudi, un rap creat per a l’ocasió per Herbanegra i el monòleg de Riure’s en valencià, interpretat per Maria Juan i Maria Zamora. La campanya està molt present en les xarxes socials on són @valenciaaladipu i podeu seguir-los per Twitter, Facebook i Instagram. Com diuen les actrius en el monòleg: «Puja-te’n al carro del valencià!».