Los menús de los colegios y escuelas infantiles de gestión municipal serán "elaborados con productos locales, frescos y producidos de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente". Así se desprende del nuevo pliego de condiciones que determinará la licitación de este servicio, que durante este curso ha atendido a más de mil niños y niñas (1.060 de 1.216 menores de los citados centros escolares de la ciudad).

Según el nuevo pliego de condiciones, los menús escolares tienen que contener verdura fresca y de temporada a diario y, como mínimo, el 50% de estos productos serán obligatoriamente ecológicos. En el caso de las naranjas y mandarinas, el 100%.

Los cítricos tendrán que de ser valencianos (indicación geográfica protegida (IGP), el aceite de oliva de Denominación de Origen de la Comunitat Valenciana y el arroz de València. “Y así, se intentará acortar el canal de distribución para no encarecer los productos y mejorar su frescura, y se beneficiará la ganancia directa del agricultor, al reducir los intermediarios”, ha resaltado la concejala de Educación, Maite Ibáñez.

Por lo que respecta a la configuración del menú, la concejala también ha destacado que, por ejemplo, se servirá pescado de 1 a 3 veces por semana, siendo una de ellas fresco

También se limitará al mínimo el consumo de productos precocinados (máximo 3 veces al mes, cuando la Guía de Conselleria establece un máximo de 6 veces al mes), fritos, etcétera.

“Desde la Concejalía de Educación queremos potenciar la alimentación saludable y, por ello, hemos introducido mejoras en los pliegos para la contratación de un servicio de comedor que garantice que la alimentación en los centros educativos municipales sea más saludable, ecológica, equilibrada y utilice productos de proximidad. Consecuentemente, los menús serán elaborados con productos locales, frescos y producidos de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente”, ha explicado Maite Ibáñez.

La concejala de Educación se ha mostrado “consciente” de “la importancia del papel de la administración pública para potenciar modelos alimentarios más sostenibles, por las implicaciones que tiene tanto en la salud como en la educación de las próximas generaciones”. Y en este sentido, el nuevo pliego “apuesta por las mejoras técnicas más que por las económicas”. “Queda muy claro que la mayor puntuación es para las mejoras nutricionales, ambientales y formativas”, ha aclarado al detallar que la oferta económica pasa del 49 % al 10 % en su valoración general, “con lo cual no va a ser significativa la rebaja económica en la adjudicación del contrato, hecho que han demandado muchas empresas pues aun estando comprometidas con un buen servicio no pueden competir frente a empresas más centradas en ofrecer precios bajos que en una alimentación más de cercanía y calidad”. “Si bien –ha puntualizado la edil- el incremento del coste del servicio no va a repercutir en las familias, lo asume el Ayuntamiento”.