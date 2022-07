Con la séptima ola del covid en marcha y los positivos sucediéndose en toda España y en la Comunitat Valenciana, la Conselleria de Sanidad decidió volver a poner en marcha los puntos de vacunación sin cita previa. La iniciativa trata de facilitar que aquellos que en su momento no quisieron o no pudieron ponerse la tercera dosis de refuerzo, o incluso no llegaron a vacunarse, puedan hacerlo ahora de manera fácil, cómoda y rápida.

Esta semana serán 20 los puntos de vacunación sin cita previa que estarán en funcionamiento en suelo valenciano. A continuación, te facilitamos una lista con todos los lugares donde puedes vacunarte sin necesidad de cita previa. Valencia Llíria : centro de salud, lunes de 13.00 a 15.00 horas

: centro de salud, lunes de 13.00 a 15.00 horas Paterna : centro de salud El Clot, lunes y jueves de 11.00 a 13.00 horas

: centro de salud El Clot, lunes y jueves de 11.00 a 13.00 horas Burjassot : centro de salud II, martes de 10.00 a 12.30 horas

: centro de salud II, martes de 10.00 a 12.30 horas Bétera : centro de salud, miércoles de 15.30 a 19.30 horas

: centro de salud, miércoles de 15.30 a 19.30 horas Benetússer : centro de salud, jueves de 11.00 a 14.00 horas

: centro de salud, jueves de 11.00 a 14.00 horas Godella : centro de salud, miércoles de 15.30 a 19.30 horas

: centro de salud, miércoles de 15.30 a 19.30 horas Oliva : centro de salud, viernes de 9.00 a 13.00 horas

: centro de salud, viernes de 9.00 a 13.00 horas Benaguasil : centro de salud, viernes de 12.00 a 14.00 horas

: centro de salud, viernes de 12.00 a 14.00 horas Moncada : centro de salud, viernes de 12.30 a 14.00 horas

: centro de salud, viernes de 12.30 a 14.00 horas la Pobla de Vallbona : centro de salud, miércoles de 15.30 a 19.30 horas

: centro de salud, miércoles de 15.30 a 19.30 horas l'Eliana : escuela de personas adultas, jueves de 15.00 a 17.00 horas

: escuela de personas adultas, jueves de 15.00 a 17.00 horas València : Hospital La Malva-rosa, de lunes a viernes de 16.00 a 20.30 horas

: Hospital La Malva-rosa, de lunes a viernes de 16.00 a 20.30 horas València : centro de salud Fuente de San Luis, martes y jueves de 9.00 a 13.00 horas

: centro de salud Fuente de San Luis, martes y jueves de 9.00 a 13.00 horas València : centro de salud de Benimàmet, jueves de 12.30 a 15.00 horas

: centro de salud de Benimàmet, jueves de 12.30 a 15.00 horas València: centro de salud Plaza de Segovia, jueves de 9.00 a 13.00 horas Alicante y Castelló Benidorm : centro de especialidades Foietes, martes de 15.00 a 20.00 horas

: centro de especialidades Foietes, martes de 15.00 a 20.00 horas Orihuela : centro El Escorralet, miércoles de 15.00 a 20.00 horas

: centro El Escorralet, miércoles de 15.00 a 20.00 horas Torrevieja : Hospital de Torrevieja, jueves de 8.30 a 14.30 horas

: Hospital de Torrevieja, jueves de 8.30 a 14.30 horas Castelló de La Plana: Pati dels Tarongers del Hospital General, mates de 16.00 a 21.00 horas