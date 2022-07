Una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana ha declarado "nulo de pleno derecho" tanto el plan de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto de València y la resolución de la Consellería de Obras Públicas que lo aprobó. Así ha informado el colectivo Per l'Horta, que asegura que este pronunciamiento al recurso que presentaron "refuerza los fundamentos jurídicos que ya dicó el TSJCV en los mismos términos, en el mes de marzo, en respuesta a otro recurso, el primero que se dictaminó, presentado por la Associació Veïnal La Unificadora de La Punta.

El tribunal argumenta que el plan debía haber sido sometido a una evaluación ambiental ordinaria y no simplificada. Se sostiene que el suelo sobre el que está prevista la ZAL "no puede considerarse urbano, como defendía la Consellería", lo que supone que los terrenos no son urbanizables, sino de protección agrícola especial. Dicho de otra manera, el TSJCV considera que habría que volver a la casilla de salida, que esos 772.000 metros cuadrados -una parte de los cuales con parcelas y viales ya hechos- deberían volver a ser terreno natural.

El portavoz del colectivo, Antonio Montiel sostiene que "todo el proceso de conversión de la huerta en ZAL se sostiene en una ilegalidad. Los hechos han demostrado que no era ni siquiera necesaria, en contra de lo que argumentaba el puerto para expulsar al vecindario de La Punta" pero ahora echan en cara a la Generalitat que "continúen la política depredadora del PP y defienda los intereses del "lobby" portuario en contra de los del conjunto de la ciudadanía. El colectivo defiende lo que ha apuntado, por contra, el gobierno municipal: la reversión de la ZAL y en su caso "convirtiéndolo en un espacio verde que conecte el Jardín del Turia con el Parque Natural de la Albufera".

Compromís: "Hay que revertir los terrenos"

La resolución ha llegado a la sala de prensa del ayuntamiento, lo que ha permitido a los portavoces dar sus opiniones, no del todo coincidentes. Sergi Campillo, de Compromís, mostraba su conformidad plena. "Es la segunda vez y con los mismos argumentos. Mi grupo siempre ha reclamado asumir las sentencias y no recurrirlas, sino aprovecharlas. Hay que asumir la realidad y revertir el terreno. Y, en todo caso, buscar un terreno alternativo para la ZAL que, de por sí, el actual es pequeño para las necesidades del puerto. Es tiempo de restañar heridas. Además, estamos seguros que el Supremo ratificará estas sentencias".

"Queda claro que la actuación fue un error mayúsculo. Una herencia envenenada del PP" (Sergi Campillo)

PSOE: "Hay que buscar una solución equilibrada"

Más complicado era para Borja Sanjuán, puesto que el PSOE ya ha presentado recurso al primero de los pronunciamientos. "Es una situación muhy compleja. Todos creo que coincidimos en que una ZAL es necesaria para apoyar la actividad económica. La pregunta es si podemos llegar a una solución de equilibrio o si trasladarla a otro lugar va a generar otro conflicto. Hay una propuesta de grupo que es razonable: recuperar la parte no adjudicada para el corredor verde y respetar las que ya están adjudicadas". La duda es, en este caso, si una ZAL más pequeña cubriría todas las necesidades.

En lo que ambos han coincidido es en criticar la operación en origen y, por consiguiente, al PP: "Fue un error mayúsculo. Una herencia envenenada y un modelo territorial totalmente equivocado" ha dicho Campillo, mientras que Sanjuan espetó que "hay que tener la cara muy dura para levantar la bandera de un partido que tantos problemas ha dejado y que ahora hay que gestionar".