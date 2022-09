Actualmente, unas 800.000 personas padecen Alzheimer en España. 800.000 personas sufren cómo sus recuerdos se van desdibujando, como si de un lienzo que poco a poco se va borrando se tratara. Este año, en su honor, y en el de todos los familiares que aportan sus cuidados y apoyo cada día, nos hemos propuesto que esas vivencias que tan felices les han hecho jamás desaparezcan.

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, Saler y la Asociación de Familiares con Alzheimer de València, organizan conjuntamente la exposición “Alzheimer 2022: Recuerdos imborrables”. Porque nos hemos propuesto que perduren, que duren para siempre. Y qué mejor forma de inmortalizar algo que convirtiéndolo en arte. Hasta el 23 de septiembre, el centro comercial, propiedad de MERLIN Properties, acogerá una exposición solidaria en la que los asistentes podrán ver una colección de camisetas ilustradas por los reconocidos artistas valencianos Brush Willis, Belén Segarra y Laura Castelló, basadas en los mejores recuerdos de tres usuarios de AFAV, Ana María, Joaquín y Dolores.

Ellos y sus recuerdos son el motivo y la inspiración de esta acción. El recuerdo más preciado de Ana María: “Mi mejor recuerdo es viajar. Cuando tenía 20 años me fui a trabajar a Francia. Y hasta los 25 estuve recorriendo distintos países: Inglaterra, Italia, Canadá, Estados Unidos… y seguro que algún otro que ahora se me olvida. Viví mucho y fui muy feliz”; el de Joaquín: “Mi mejor recuerdo es de cuando jugué en los juveniles del Valencia C.F. Mi sitio era el medio del campo y me gustaba organizar a mis compañeros. ¡Madre mía, cómo nos alegramos el día que le ganamos al Levante!”; y, por último, el de Dolores: “Mi mejor recuerdo es mi infancia en Sevilla, en la calle Sierpes. Siempre había gente pasando de camino a la Catedral. Recuerdo las fiestas y pasarme todo el día en la calle. Y a mi madre poniéndome claveles rojos en el pelo”. Con estas valiosas y emotivas vivencias, Brush Willis, de estilo colorido y humor sin tapujos, Belén Segarra, con su estilo inconfundible que aúna lo delicado y lo rocambolesco, y Laura Castelló, con la empatía y la autenticidad por bandera, han logrado convertir recuerdos que ya comenzaban a disolverse en imborrables.

