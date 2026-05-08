València pagará con suelo municipal la mitad de la deuda sobre el circuito de Fórmula 1

El gobierno municipal de València pagará su parte de deuda sobre la construcción del circuito de Fórmula 1 con la cesión de terrenos del PAI del Grao. La concejalía de Urbanismo ha estimado en 21,3 millones la valoración de las obras urbanísticamente útiles, es decir, los trabajos anticipados que se realizarán en el antiguo circuito de Fórmula 1 y que se estiman técnica y urbanísticamente útiles para el futuro del barrio, con lo que resultan repercutibles a los propietarios.

El anterior gobierno municipal de PSPV-Compromís asumió en 2022 que no era posible reclamar la totalidad de las obras anticipadas y, a través de la vicealcaldesa Sandra Gómez, anunció un acuerdo con los propietarios del sector según el cual no se les repercutiría la totalidad de los 42,93 millones de euros del coste de las obras anticipadas para la construcción del circuito. En su día los socialistas estimaron que tendrían que pagar 10 millones de estos 42, pero la factura ha subido y el gobierno municipal actual lo achaca a la degradación ocasionada por la demora en el desarrollo del PAI.

De este modo, según han recordado fuentes de Urbanismo, Gómez reconoció en su día que la administración tendría que asumir una parte del coste porque no todos los trabajos ejecutados eran aprovechables en el planeamiento futuro –la socialista también habló de poner fin "a los grandes pufos" y de "la mentira del PP cuando decían que el proyecto de F1 no iba costaría ni un euro"–. Con lo que la última alternativa propuesta por los técnicos del ayuntamiento coincide con la que el anterior gobierno presentó hace tres años como única viable: una repercusión parcial basada en la utilidad de las obras anticipadas.

La novedad ahora es que el PAI del Grao se pagará enteramente con el propio PAI. Es decir, la parte de obras no repercutibles que corresponda asumir al ayuntamiento no supondrá una salida de fondos de las arcas municipales, pues el consistorio y el EVHA suscribirán un nuevo convenio según el cual la aportación municipal se realizará en especie, mediante la cesión de parcelas edificables dentro del propio Sector Grao destinadas a la construcción de vivienda de protección pública. Esta solución fue acordada ya en la reunión de la Comisión de Seguimiento de marzo de 2022, también bajo el gobierno PSOE-Compromís. Con esta alternativa no existe salida de caja municipal, sino que el propio PAI genera el recurso con el que se liquida la deuda municipal, aún por determinar con la Generaitat.

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Obras no repercutibles por el deterioro

El convenio de 2007 entre el Ayuntamiento y la Generalitat (a través del EVHA) y las obras del circuito F1 se ejecutaron bajo la premisa de que el sector se desarrollaría urbanísticamente en un plazo razonable, pero el PAI estuvo paralizado durante más de una década, por lo que los tramos de firmes y pavimentos que quedan bajo las futuras parcelas edificables o bajo el Delta Verde no son aprovechables. Como ejemplo, el informe de los técnicos señala que la red de alumbrado público de casi 500.000 euros está completamente degradada (sin cableado, luminarias destrozadas), por lo que no es repercutible precisamente porque el tiempo transcurrido la ha inutilizado.