El mejor secreto turístico de Europa está en la Comunitat Valenciana y parece sacado de un cuadro de Sorolla

Si hay algo que no le falta a la Comunitat Valenciana son rincones con encanto... parajes naturales y ciudades llenas de patrimonio y belleza. No en vano la Comunitat Valenciana se ha convertido en uno de los destinos turísticos más demandados no solo para el turista nacional sino también internacional. Es imposible nombrar todos los municipios valencianos que encabezan la lista de destinos turísticos favoritos. Sin embargo, hay uno que ha sorprendido especialmente a la prensa especializada europea.

Más allá de Benidorm, Gandia, Penyíscola o las capitales de provincia, los gurús del turismo europeo han puesto el ojo sobre la pista del que califican "el mejor secreto turístico de Europa". ¿Los motivos? Su gastronomía, la calidad de sus playas, la relación calidad-precio y... sobre todo, su singularidad. Posee una gigantesca playa urbana llena de restaurantes, con acceso sencillo al arenal, una calidad excepcional de sus aguas y un patrimonio cultural que sorprende.

La playa de Vila Joiosa con sus casas de colores / I.R.

Tanto es así que hay quien opina que se trata de una auténtica joya hasta el punto de bautizarla como la 'pequeña Copenhague'. Este destino paradisiaco es la Vila Joiosa, en Alicante, y sus características casas de colores la convierten en una verdades joya que parece sacada de un cuadro del genio Sorolla.

El gran secreto de la Vila Joiosa

Este municipio valenciano ha sabido aprovecharse de una de las características propias de la forma tradicional de construcción, que consistía en pintar las viviendas de los pescadores con colores llamativos para facilitar su avistamiento desde la costa, para convertilra en su mayor reclamo turístico.

La capital histórica de la Marina Baixa atesora uno de los mejor cascos urbanos renacentistas mejor conservados de la Comunitat Valenciana, con sus famosas casas de colores, sus imponentes murallas renacentistas y una de las tres iglesias-fortaleza góticas de la provincia