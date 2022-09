Cada vez son más las personas que destierran de sus cocinas los utensilios de acero inoxidable y, desde luego, los elaborados en materiales que no dañan nuestras sartenes o cazuelas más delicadas. Y es que estos últimos están elaborados en plástico, en la gran mayoría de los casos libres de productos tóxicos, pero que no son amigables con el medio ambiente y que, además, pueden guardar sabores y olores con su utilización continuada.

Por eso, un número cada vez mayor de personas opta ya por los elementos tradicionales, elaborados en madera y de los que actualmente hay un amplio surtido a la venta, ya sea en forma de cucharones, tenedores de cocina o incluso rasquetas. No en vano, sus ventajas son múltiples ya que son totalmente naturales, muy resistentes (depende del tipo de material con el que hayan sido elaborados) y ofrecen la garantía de que no contaminan los alimentos con agentes extraños o artificiales.

Cómo limpiar los utensilios de madera

Sin embargo, son más difíciles de limpiar y desinfectar correctamente, entre otras cosas porque su material permite una mayor acumulación de humedad. Aún así, hay muchos trucos y remedios caseros para dejar los utensilios de madera de la cocina en perfectas condiciones.

Si no los conoces, puedes aplicar el mismo método que ya uses para limpiar y desinfectar tus tabls de cortar (en este artículo te contamos la mejor forma), pero si no, te contamos algunas de las mejores opciones. Toma nota:

Introdúcelos en agua hirviendo durante 20 minutos para esterilizarlos y matar cualquier bacteria que quede en su superficie

Friégalos bien con agua caliente y jabón

Frótalos con medio limón para eliminar la grasa y acabar con posibles bacterias

Vierte sobre ellos bicarbonato y, luego, rocíalos o frótalos con medio limón

Sumérgelos en una mezcla de vinagre y agua durante 30 minutos

Sécalos siempre después de limpiarlos para evitar que guarden la humedad

Y ya con tus utensilios de madera para cocinar en perfecto estado, atrévete con todo. Tus platos lo notarán. Seguro.