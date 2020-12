María Adánez está disfrutando de una etapa muy dulce en su vida tras conocerse la noticia de que se convertirá en mamá por primera vez al lado de su pareja Ignacio Hernández. Ahora la actriz ha querido hacer público el sexo de su bebé con una tierna fotografía en su cuenta de Instagram.

Muy discreta con su vida privada, María no quiere perder la oportunidad de compartir con sus seguidores algunos de los momentos más bonitos de esta etapa del embarazo y por ello ha utilizado las redes sociales para comunicar el sexo del bebé: "¡¡¡Vamos a tener un niño!!!" escribía la actriz junto a una bonita fotografía de la ecografía de su pequeño.

Además del sexo del pequeño, María también utilizó la publicación para revelar uno de los secretos mejor guardados, el nombre de su hijo. "Os presento a mi bebé CLAUDIO" confirma la actriz.

Al igual que en esta ocasión, la actriz también utilizó su cuenta de Instagram para comunicar la feliz noticia de que estaba embarazada. "Este es el latido del corazón de mi bebé. Estoy embarazada de ocho semanas. No sabéis la alegría que me da compartirlo con tod@s vosotros@s ¡Feliz fin de semana!", así lo anunciaba junto a un corto vídeo en Instagram. Hay que recordar que fue en 2017 cuando presentó de manera oficial al que ahora será padre de su primer hijo. Según sus palabras, Ignacio es "un hombre sensible, inteligente y divertido".