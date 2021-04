El fútbol se tiñó de luto este sábado, 24 de abril, tras anunciarse la muerte de Luis Ojeda Suárez, de 20 años, que fue defensa durante dos temporadas en el Juvenil de la UD Las Palmas. El repentino fallecimiento dejó devastados a todos sus allegados. Entre ellos, a su novia Lola Ortíz, personaje habitual de la televisión tras su paso por 'Mujeres, Hombres y Viceversa' y Supervivientes.

"Te echo mucho de menos, Luis. No soporto la idea de no volverte a ver nunca más. No sé cómo hacerlo. Ayer te escribí una carta y la mandé al cielo, espero que te haya llegado. Vainilla", escribió la joven canaria junto a un divertido vídeo con el futbolista. "Sé que muchos se están preguntando qué ha pasado. Luis ya no está con nosotros. Estoy completamente destrozada. No sé cómo sobrellevar algo así. El 23 de abril ha sido el día más triste de mi vida. Se fue la persona que quería con todo mi alma. Y ahora ya no está".

"Se me rompió el corazón en pedazos. No paro de pensar en su cara angelical, en sus ojos y en su forma de hablar", continuó expresando Lola.

Lola se ha mostrado incapaz de alejar al joven de solo 20 años de su cabeza, y tampoco el destino parece ponérselo fácil. Ayer, con una simple visita a la farmacia, se encontró con el nombre y el apellido del joven en lo que ella consideró "una señal": "Buscaba una farmacia de guardia y resulta que la que estaba abierta lleva prácticamente tu nombre. No podía creérmelo. No sé si es una señal, pero quiero pensar que eres mi ángel de la guarda y que vas a cuidar de mí", concluyó.