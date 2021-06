Parece que Ben Affleck y Jennifer Lopez quieren recuperar el tiempo perdido y ya planean pasar por el altar antes de final de año. Una fuente cercana a la pareja ha confirmado a la revista '¡OK! ' que el actor desea convertirse cuanto antes en el marido de la diva del Bronx. Por lo visto, el protagonista y director de 'Argo' no está dispuesto a "dejar escapar a Jen" por segunda vez, "no quiere perderla de nuevo", y por ello quiere casarse cuanto antes.

La pareja conocida como Bennifer, que apenas lleva dos meses saliendo, ya ha contado a a su círculo más íntimo sus planes de boda. "La nueva relación técnicamente podría tener solo unas pocas semanas, pero en realidad la han retomando donde la dejaron", señala.

Aunque la noticia de la boda pueda parecer algo precipitada, la misma fuente asegura que "Jen y Ben saben todo el uno del otro: lo bueno, lo malo y lo feo. No están comenzando desde el principio. Están destinados a estar juntos y lo harán oficial antes de fin de año" y añade: "Ni Ben ni Jen están jugando. No se trata de si se casarán o no, sino de cuándo", recalca.

Por otro lado, la fuente asegura que Ben conoce y ha pasado tempo con los hijos, la hermana y la madre de la cantante, con los que mantendría una excelente relación. De hecho, con la madre de la artista tiene una conexión muy especial, hasta el punto de que se fueron juntos a Las Vegas.

Todo apunta a que el compromiso se hará oficial este julio, coincidiendo con el 52º cumpleaños de la estrella neoyorquina. "Ben quiere darle otra oportunidad al amor y está planeando una propuesta romántica en el cumpleaños de Jennifer, el próximo 24 de julio", concluye.