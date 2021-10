La boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez sigue dando mucho que hablar. Y es que después de la decisión de Kiko Rivera de no asistir al enlace de su prima por la reciente muerte de su abuela y por algo que habría averiguado sobre ella en su visita a Cantora para dar el último adiós a doña Ana, el Dj daba un paso más y dejaba de seguir a su prima en Instagram tras una presunta traición de la colaboradora de 'Sálvame'.

Pero no solo a ella - tras una revelación que le hizo Isabel Pantoja a Kiko sobre cómo se habría comportado Anabel en los últimos meses deslizando que el Dj no era bienvenido en Cantora cuando podría ser todo lo contrario - sino también a Isa P., que tras mostrar su apoyo a su prima acudiendo a su boda recibía un unfollow por parte de su hermano

Al margen de los conflictos familiares y tras disfrutar de unos días en La Graciosa con Asraf y su hijo Alberto, Isa Pantoja llegaba este domingo a Sevilla y se enteraba por la prensa de que Kiko también la ha dejado de seguir en Instagram. "¿A mí?" preguntaba la hija de Isabel pantoja incrédula por este gesto hostil de su hermano, del que no sabía nada. Sin embargo, lejos de darle importancia, su reacción deja claro que no da demasiada importancia a este tipo de actos impulsivos con los que el Dj rompe públicamente con su familia en el mundo 2.0: "¡Ah pues ya se le pasará! Yo que sé", ha asegurado.

Muy discreta, sin embargo, Isa ha preferido no comentar si ha hablado con Kiko tras la boda de Anabel para saber por qué está enfadado o si es cierto lo que se ha contado de que fue Raquel Bollo quien convenció al Dj de que fuese a Cantora tras la muerte de su abuela porque su prima le dijo que no fuese porque no sería bien recibido por su madre.