¡Alba Carrillo y José Antonio Canales Rivera, pillados juntos! Miradas, complicidad, mucha cercanía y, sobre todo, apasionados besos en la noche madrileña que parecen indicar que entre la modelo y el torero podría haber algo más que una amistad.

Alba ha reaparecido en el plató de 'Ya es mediodía' - con camiseta de 'Psyco drama' incluida - y se ha pronunciado sobre esta pillada con Canales Rivera, 'confirmando' a medias que entre ambos parece haber surgido la química y dejando en el aire si lo suyo llegará a convertirse en un futuro en una relación: "Somos amigos y Dios dirá" ha asegurado, emulando a Bárbara Rey en sus respuestas sobre su affaire con Bigote Arrocet.

"Él es muy colega de mi madre, se han hecho íntimos en 'Secret Story' y los amigos de mi madre son mis amigos", ha desvelado, negando que la noche 'de autos' hubiese derroche de besos como asegura Semana: "Yo no he visto ahí que me esté besando, lo que diga la revista... ¿las revistas siempre dicen la verdad? Había amigos que no salen. Incluso estaba mi madre. ¿Tú te crees que me voy a besar delante de mi madre?" ha apuntado.

Sin embargo, y con sonrisa traviesa, Alba no ha negado su romance, dejando claro que "yo estoy soltera, él está soltero y somos amigos. Él es un tío maravilloso, divertido, pero no somos pareja, somos amigos".

Tan sincera y clara como nos tiene acostumbrados, además, la colaboradora no ha dudado en responder a la pregunta del millón. ¿Le gusta Canales Rivera?: "¿Que si me gusta? ¡Pues es que está buenísimo, es algo que se ve!", ha confesado con la espontaneidad que la caractiza, 'indignada' cuando Sonsoles Ónega ha apuntado que el que está muy bien físicamente es su exmarido, Feliciano López.

"Hemos coincidido en un momento en el que él está soltero y yo estoy soltera... pero somos una pareja de amigos, no una pareja", ha revelado, asegurando que no sabe si volverán a quedar o no pero dejando claro que "es amigo de la familia y tiene las puertas de mi casa abiertas. Mi madre le adora que eso no me pasa mucho". Por eso, no tendría inconveniente en invitarle a cenar en Nochebuena: "A él y a la señora Teresa Rivera" ha bromeado.

Dejando claro que Canales Rivera no ha tenido nada que ver en su ruptura con Santi Burgoa, Alba ha explicado que el único motivo de que su relación fracasara fue que "yo quería volver a ser madre y él no quería ser padre". Algo que con el torero no le pasará "porque ya es padre", ha añadido.

Por último, y después de que se haya rumoreado que alguno de los dos podría haber avisado a la prensa para que les pillasen juntos, la modelo tiene claro "que él no ha llamado y yo tampoco". "Puede haber sido alguien del bar, del restaurante.. pero íbamos mas gente y me sorprende que no haya nadie más en esas fotos", ha apuntado, sin ocultar su atracción por Canales, con el que no cierra la puerta a una posible relación.