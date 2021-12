Los restos mortales de Carlos Marín, cantante y componente de Il Divo, que falleció hace unos días en un hospital de Manchester (Inglaterra), víctima del covid, se encuentran ya en el tanatorio del Parque de San Isidro en Madrid.

Se espera que a lo largo del día se produzcan numerosas visitas a la capilla ardiente, entre ellas la de la madre y la hermana del artista, de 53 años. Su exmujer Geraldine Larrosa ha sido la primera en llegar y lo ha hecho acompañada por tres personas.

Vestida de riguroso negro, la cantante francoespañola, conocida como Innocence, se ha mostrado tremendamente afectada y ha destacado que Marín "ha sido y será siempre el gran amor de mi vida". Aunque llevaban separados desde hace 13 años, la pareja mantenía una estrecha relación, ya que él ejercía de productor de los discos de ella.

"Era la persona más buena y generosa del mundo", ha escrito Larrosa junto a una instantánea de su boda que tuvo lugar en julio de 2006 en Disneyland, California (EE.UU.). "¡Este momento lo íbamos a repetir!", decía. "Pero no pasa nada, sé que el universo nos va juntar y nos casará millones de veces, de eso no tengo duda. ¡Te quiero con toda mi alma!", añadía.

Por otro lado, Alberto Martín, abogado de Carlos Marín, reveló hace unos días que "Todavía no nos lo creemos y esto es como una pesadilla", confesó. "La verdad es que no nos entra en la cabeza y no pensábamos que se iba a producir este desenlace", destacó y añadió que "Rosi, la hermana de Carlos, ha llevado a cabo toda la gestión en el consulado" para la repatriación del cuerpo", concluye.