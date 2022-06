Arón Piper: cómo ligar (con Dua Lipa) para acelerar tu carrera artística

Dua Lipa está en España y, como han dejado claro las fotos comiendo tapas y bebiendo en terrazas de Madrid y Barcelona, y los vídeos bailando pegada a Arón Piper, ha aprovechado su visita para disfrutar de la oferta local. La cantante de ‘Physical’ y el actor de ‘Élite’ coincidieron en la fiesta La Discoteca, en el centro de Madrid, tras su concierto en el Wizink Center, donde unos fans los pillaron bailando muy juntos. Los vídeos se hicieron rápidamente virales, y surgieron las especulaciones: ¿nueva pareja a la vista?

Ambos salieron hace justo medio año de sus relaciones. En diciembre de 2021, Piper rompió con la ‘influencer’ Jessica Goicoechea, y Lipa, con Anwar Hadid, el varón del linaje Hadid. Dos solteros de oro de la farándula que, aunque en la discoteca madrileña no se les vio hacer nada más allá de bailar pegados, abandonaron juntos el local, alimentando los rumores.

Ligue y promoción

Pero antes de que se pudiera asentar el relato de una posible nueva pareja, la cantante FKA Twigs, exnovia de Robert Pattinson, subió un vídeo a TikTok dándose el lote con Piper, mientras de fondo sonaba un ‘snippet’ de su próxima canción. Algunos fans acérrimos del actor apuntaban a que este beso parecía pura campaña de 'marketing' para promocionar el tema, mientras que lo de Dua Lipa sí que se intuía como un ‘affair’ más espontáneo y sin intereses comerciales. Aunque, por supuesto, nadie sabe si hay pretensiones románticas más allá de un lío de una noche.

Sin embargo, la ex de Piper no tiene tan claro que se trate de un bailoteo inocente y un flirteo orgánico. En un comentario de Instagram donde un fan del actor la acusaba, entre otras perlas, de resentida y de no pasar página, ella respondía con un críptico “la fama es la fama”, que sus fans están interpretando como una acusación de que Piper estaba aferrándose a Dua Lipa como estrategia publicitaria para darle un empujón a su carrera artística.

Guiños con Miley Cyrus

Una denuncia, por otra parte, que no es nueva. Piper, que en 2020 empezó a diversificar su carrera artística combinando la actuación con el lanzamiento de canciones de los géneros trap y urbano, ha sido señalado por sus detractores por ligar con figuras influyentes en el mundo de la música y los ‘influencers’ justamente cuando publicaba nuevos temas. Por ejemplo, cuando en 2021 tonteó públicamente en Instagram con Miley Cyrus también se comentó. Este supuesto rollete, del que poco se sabe más allá de que compartieron imágenes y mensajes en sus respectivas cuentas, quedó enterrado antes de que pudieran empezar a aflorar las sospechas de que tras la interacción se escondía un intento de seducir a una cantante influyente para posicionar sus pinitos musicales.

Volviendo al presente, con Dua Lipa, lo mismo: ¿casualidad que en la discoteca donde bailó con la cantante sonase uno de sus temas de trap? Solo en Twitter, el vídeo con la canción de fondo ya ha conseguido un millón de visitas. ¿Ligar a cambio de publicidad?