Muchos de los rostros más conocidos de nuestro país han aprovechado sus vacaciones de verano para disfrutar de Marbella y no perderse los conciertos de Starlite. Después de disfrutar la actuación de C. Tangana, Paula Echevarría y Miguel Torres no se han querido perder el concierto de Camilo.

Antes de entrar, la actriz confiesa que nunca ha visto al cantante en directo, por lo que poder disfrutar del espectáculo le hace especial ilusión. "Me han hablado muy bien, no lo he visto nunca en directo y tenemos muchas ganas". La pareja bailó al ritmo de la música de Camilo mientras disfrutaban las canciones del cantante. En todo momento Paula se mostró de lo más atenta y cariñosa con su pareja, dedicándole algunos de los temas más románticos a Miguel. View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) Paula nos confiesa que aprovechará su estancia en Málaga para disfrutar de la ciudad junto a Miguel Torres: "Vamos a estar unos días". Actualmente, ambos forman una de las parejas más consolidadas del panorama social español.